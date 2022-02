L a serie dell’anno continua a stupirci per i look dei suoi protagonisti. Questa volta sono le unghie a farci sognare

Sono le serie televisive che guardiamo, e che ci tengono incollate allo schermo, a fornirci alcune delle ispirazioni più interessanti da fare nostre, alcune delle quali si trasformano in veri e propri trend da accogliere. È questo il caso delle unghie acriliche di Euphoria, scintillanti, impeccabili e perfette.

In realtà non ci stupisce poi molto. Sin dal suo esordio, infatti, la fortunatissima serie televisiva, ha sfoggiato look di bellezza, uno dopo l’altro, che ci hanno letteralmente conquistate. E se prima tutte abbiamo imitato quei make up occhi sfavillanti con tanto si strass, brillantini e colori cangianti, ora è arrivato il momento di fare lo stesso con le unghie.

Unghie acriliche di Euphoria: un trend da imitare

Effetti ottici strabilianti, colori cangianti, brillantino, cristalli e altri adesivi, questi sono solo alcuni dei dettagli delle unghie acriliche di Euphoria assolutamente da imitare. I disegni sono astratti e poco definiti e lasciano spazio all'effetto lucido e sfavillante ottenuto dalla copertura in acrilico.

Il risultato è una manicure impeccabile e resistente, completamente personalizzabile, da sfoggiare in qualsiasi occasione.

La nail art di Euphoria

A creare personalmente tutte le manicure sfoggiate dalle protagoniste della serie televisiva è stata la nail artist Natalie Minerva. Per ogni personaggio, ne ha scandagliato la personalità, così da ricreare manicure seducenti, favolose o più sobrie. Le stesse che possiamo creare anche noi.

Possiamo, per esempio, lasciarci ispirare dalle unghie rosa decorate con diamanti di Cassie, oppure dal french verde di Kat che richiamano perfettamente il suo make up.

Se invece volete osare in maniera inedita e superlativa, allora, date un’occhiata alla nail art sfoggiata da Maddy che sembra ricreare sulle unghie i dettagli del suo splendido abito firmato Thierry Mugler.

In realtà le ispirazioni sono tantissime e provengono da ogni personaggio, ne sono un esempio e unghie dorate e lucenti della nonna di Fez, mostrate nel primo episodio, e la manicure minima e decisamente più sobria di Lexi che rispecchiano il suo carattere.

Euphoria: una serie televisiva che ispira

Guardando la serie televisiva è impossibile non notare le unghie acriliche di Euforia sfoggiate da tutti i suoi personaggi. Tuttavia, ponendo la totale attenzione sulle intricate vicende dei protagonisti, potreste aver perso dei dettagli preziosi dai quali lasciarvi ispirare.

Il consiglio, quindi, è quello di rimettere in rewind gli episodi e puntare gli occhi direttamente sulle mani dei protagonisti. Ecco alcuni indizi per rintracciare il trend:

Le unghie a clessidra di Maddy

La nail art scintillante e romantica di Cassie

La manicure metallica e dorata della nonna di Fex (primo episodio)

La manicure di Lexi (da sfoggiare ogni giorno

Unghie acriliche: cosa sono e come si ottengono

Probabilmente, a guardare la serie cult del momento, vi sarà venuta voglia di imitare proprio le nail art delle protagoniste. E come biasimarvi? Del resto, come vi abbiamo anticipato, queste unghie sono già di tendenza.

Prima di correre dalla vostra nail artist di fiducia per replicare la manicure di Maddy o quella di Fex, scopriamo insieme cosa sono le unghie acriliche e quali sono i vantaggi della ricostruzione o della copertura in acrilico.

L’acrilico, ottenuto dalla polvere acrilica e dal liquido monomero, permette di realizzare capolavori artistici sulle unghie. È molto più semplice da utilizzare rispetto alla tecnica del gel e non ha bisogno di polimerizzazione.

Il prodotto che viene utilizzato è molto più resistente rispetto al gel, motivo per il quale il rischio di unghie spezzate o rotte è ridotto al minimo. La grande diffusione di questa tecnica in Europa e nel mondo ha fatto sì che venissero messi in commercio tantissimi colori.

Grazie all’acrilico è possibile avere una manicure naturale, o esagerata (nel caso delle unghie acriliche di Euphoria) che, in ogni caso, valorizza le nostre unghie.

Unghie acriliche di Euphoria: perché ci piacciono tanto

Ora che abbiamo approfondito la tecnica dell’acrilico e tutti i suoi vantaggi ritorniamo alle unghie che abbiamo visto in tv e alle motivazioni che ci spingono a imitarle.

Sin dall’esordio dei nuovi episodi, sono state tantissime le ispirazioni beauty provenienti dall’iconica serie televisiva. Basta fare un giro sui social network per vedere come make up artist e nail artist si siano prodigati per mostrare alle loro community come ricreare quei beauty look che ci hanno fatto innamorare.

E in effetti, le unghie acriliche di Euphoria, ci hanno davvero conquistato e non solo perché sono diventate la tendenza del momento alla quale non possiamo rinunciare. Il motivo è presto detto: si tratta di proposte originali, inedite, romantiche e seducenti, e quindi in grado di adattarsi alle nostre differenti personalità. E poi, con quelle unghie, l’effetto wow è garantito.

Ma c’è anche un altro motivo per il quale le unghie acriliche di Euphoria stanno riscuotendo questo grande successo e sta proprio nella tecnica utilizzata per creare questa manicure che, come abbiamo visto, garantisce resistenza e brillantezza di lunga durata.