Ok, ecco l’elenco (definitivo) dei design per unghie estivi più belli

V uoi sfoggiare anche tu delle mani con unghie super estive e di tendenza? Ecco i design per unghie da copiare subito in perfetto summer mood

Minimal colorate, fluo, grafiche. La scelta è davvero ampia ma solo alcuni di questi sono i design per unghie che maggiormente richiamano all’estate e alla sua scoppiettante atmosfera fatta di divertimento, allegria, calore e voglia di osare e stupire dalla testa ai piedi e ovviamente passando anche per le unghie.

E per iniziare subito con un effetto a dir poco eccezionale come non citare le ethnic nails, un concentrato di stile che richiama a Paesi lontani e che ben si presta ad assecondare la voglia di avventura e scoperta tipica della stagione estiva. Aggiudicandosi un posto d’onore tra i design unghie estivi d’eccellenza.

Ma se il tuo stile è più semplice e minimal? Beh, allora devi puntare sul bianco che a contrasto con l’abbronzatura della pelle darà alle tue unghie un pieno di bellezza, protagonismo e un fascino tutto da imitare.

Altro design per unghie estivo e assolutamente da non farti scappare è quello che punta al colore più strong. Ovviamente nella sua versione fluo. E qui si che puoi giocare con la fantasia, optando per ogni colore che ti viene in mente e che si abbina al tuo stile. Il classico giallo o verde, ma anche rosa, blu, arancione. Stesi in modo uniforme o impreziosito con grafiche tutte da inventare. Insomma, il fluo è sempre perfetto e in estate sa dare davvero il meglio di sé.

Infine, se vuoi davvero donare alle tue mani un fascino irresistibile, il design per unghie estivo da imitare subito è quello metal, una tendenza unica e super gettonata anche tra le celeb. Per creare degli effetti da lasciare senza fiato e che sapranno rendere la tua estate ancora più cool e indimenticabile.

E per la forma? Beh, non ci sono dubbi su questo. La bella stagione richiama la voglia di osare e di stupire, quindi via libera alle unghie che maggiormente assecondano questo super mood. Qualche esempio? Le unghie extra long, allungate e a punta in stlie Euphoria, squadrate ma anche cortissime, per essere più libere di avventurarsi in situazioni al limite dell’immaginazione senza cadere nel rischio di rovinare le tue bellissime unghie. E sempre sfoggiando mani stilosissime e dei design per unghie estive assolutamente strepitosi.