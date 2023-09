Wave bob e make up pink: Hailey Bieber è semplicemente favolosa

H ailey Bieber si trasforma in una reginetta di bellezza con un beauty look favoloso da imitare subito!

Wavy bob e make up pink: Hailey Bieber ci regala un beauty look favoloso, l’ideale per affrontare con il giusto mood l’arrivo dell’autunno. La top model sa bene come non passare inosservata e lo fa optando per il colore più trendy di questa fine estate: il rosa Barbie, in versione shimmer.

Su Instagram infatti sfoggia un make up ispirato alla bambola più famosa al mondo. Il colore dominante è ovviamente il rosa, perfetto per illuminare l’incarnato grazie a un blush dall’effetto glow e lucidissimo. Abbinato a un rossetto scintillante che dona un mirror effect alle labbra. Per evidenziare lo sguardo invece Hailey opta per un ombretto pink sfumatissimo, eyeliner con linea extra fine e mascara. Il risultato è un trucco Barbie girl che ci piace tantissimo, ideale per ogni occasione e ottimo per affrontare le ultime giornate calde.

Immancabile poi il wavy bob, quello che è ormai diventato il signature hairstyle della modella. Il caschetto mosso infatti è un taglio praticissimo e al tempo stesso elegante, ottimo da sfoggiare in qualsiasi occasione. Se il bob è un taglio ideale per tutte, il wavy bob lo è ancora di più. Le onde infatti regalano un look sbarazzino, rock ed easy in più sono semplicissime da realizzare anche da sole. Il risultato – Hailey Bieber docet – è un’acconciatura fresca e dinamica.

Se fissate nel modo giusto, le onde durano anche per tutto il giorno e sono facili da ricreare. In più le declinazioni possibili sono davvero infinite, dalle beach waves al frisé sino alle onde ampie o a spirale. Donano volume e sono super versatili, per un hairstyle che non annoia mai e si rinnova ogni giorno.

Come replicare l’acconciatura di Hailey Bieber? Applica sui capelli bagnati una spuma volumizzante che darà spessore alla chioma, poi passa a un prodotto per lo styling che ti aiuterà a definire meglio le onde. L’asciugatura è una fase fondamentale perché va realizzata sulle singole ciocche. Una volta asciutte dovrai vaporizzarle con la lacca e arrotolarle intorno al ferro. Per regalare naturalezza all’hairstyle termina il tutto con altra lacca, applicata a testa in giù. Non hai il ferro a disposizione? Niente paura! Puoi sfruttare la piastra usando lo stesso procedimento e ricordandoti di applicare, invece di una lacca, un termoprotettore su tutta la chioma. In questo modo il tuo wavy bob durerà più a lungo e sarà sempre favoloso!