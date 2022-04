N on si è mai troppo grandi per l'uovo di Pasqua, specialmente se si parla di quelli beauty: veri e propri scrigni profumati che racchiudono sorprese dedicate alla bellezza.

Le uova di Pasqua beauty del 2022 sono il desiderio che tutti stavamo aspettando. Perché quelle di cioccolato sono un must che non deve mai mancare, ma come negarsi la gioia della sorpresa nonostante il passare degli anni?

Così, dopo gli imperdibili calendari dell'Avvento, è tempo di beauty Easter eggs: uova coloratissime ripiene di sorprese a tema skincare, make-up e non solo. Da Lookfantastic a Douglas, ecco le più cool da avere per Pasqua 2022.

Douglas, Beauty Easter Egg

Preparati a fare il pieno di sorprese a tema beauty con l'uovo du Douglas che miscela referenze skincare, bodycare con prodotti make-up davvero imperdibili. Per citare solo alcuni dei brand, potrai trovare: KYLIESKIN, Rodial, Diego dalla Palma, Lancôme e non solo (sorpresa inclusa).

Il costo? 59,90 euro, circa un terzo rispetto al valore reale (150 euro).

Lookfantastic, Uovo di Pasqua Beauty 2022

Lookfantastic non delude mai e non lo fa neanche con l'uovo di Pasqua beauty per il 2022. Questa è la quinta edizione (le precedenti finite il sold out in men che non si dica) e, per il 2022, saranno ben 8 prodotti full size da scoprire. Un regalo da farsi o da fare per rendere questa primavera ancora più speciale e aggiungere un pòo' di self love alla propria routine.

Il prezzo? 74,95 euro, contro un valore di mercato di 275 euro.

L'Occitane, Uova di Pasqua

Non una, ma ben due referenze diverse per L'Occitane che ha deciso di rispondere ai diversi gusti dei fan del brand. Da una parte il Ciliegio, caratterizzato da note dolci tipiche della primavera, e dall'altra la Verbena che dona energia e rinfresca con il suo profumo leggero e unisex.

Il prezzo? 18,00 euro.

Ciliegio

Verbena

Rituals, The Ritual Of Karma Easter Egg



loto sacro e tè bianco nutriente sono gli ingredienti di questo set dedicato alla Pasqua e realizzato da Rituals. Docciaschiuma, crema corpo e uno spray dedicato a corpo e capelli ti avvolgeranno in un delicato profumo perfetto per un piccolo break di primavera.

Il prezzo? 26,00 euro.

