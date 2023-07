L’ultima stagione di Riverdale? Ce la ricorderemo anche per i beauty look

A cconciature retrò e beauty look che fanno sognare e che ripotano indietro nel tempo. Ecco quello che ci ricorderemo in fatto di look, dell'ultima stagione di Riverdale

Ci siamo, la fine della serie tv Riverdale sta arrivando. E quello che ci ricorderemo più di tutto sono loro, i fantastico beauty look sfoggiati dalle sue protagoniste, da Camila Mendes a Lili Reinhart, in un susseguirsi di look da copiare e che riportano indietro nel tempo.

Una serie di makeup e di acconciature davvero eccezionali, che hanno segnato le fila di questa ultima stagione di Riverdale e che, tra onde morbide e frange in stile retrò, ci resteranno nel cuore e chi lo sa, magari anche addosso.

Perché diciamolo pure, la tentazione di provare lo stile delle protagoniste della serie è davvero tanta e le ispirazioni da far proprie lo sono ancora di più e non aspettano altro che farsi copiare da voi. Magari partendo dalla già iconica frangia sfoggiata da Camila Mendes, un omaggio alle pin up, portata arrotolata e perfettamente pettinata.

Per un hair look che segue il mood dettato da Riverdale e che strizzi l’occhio a celeb ad alto tasso di seduzione come Dita von Teese.

Un’acconciatura che si abbina perfettamente a un makeup semplice ma d’effetto. Con sopracciglia super definite, una linea di eyeliner ad allungare l’occhio e un tocco di rossetto rosso. Insomma, un look facile da copiare, da vere dark lady e dall’effetto super cool assicurato.

E che dire poi del caschetto dalle onde morbide e sinuose di Lili Reinhart. Un taglio completamente diverso da quello a cui ci aveva abituato il suo personaggio dalla chioma raccolta in una coda di cavallo. E che, nell’ultima stagione di Riverdale, si trasforma optando per uno short bob dal carattere super chic e romantico.

Un taglio di tendenza per quest’estate e che saprà come valorizzare al meglio la vostra chioma, anche se in chiave più moderna. Con onde larghe super naturali e che non necessitano di grandi accorgimenti per risultare sempre impeccabili e di gran fascino.

Un hair look da abbinare a un trucco delicato, ne toni del nude o del rosa, semplice, naturale e fresco. Un concentrato di vibrazioni romantiche davvero uniche.

Insomma, a ognuna il suo beauty look in modalità Riverdale, da sfoggiare in mille modi e personalizzandolo secondo la vostra personalità. Un omaggio a una delle serie più seguite dell’anno e che non mancherà di stupire anche voi.