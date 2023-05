Trucco sposa occhi azzurri: i migliori colori per un make-up speciale

D al trucco naturale a quello più intenso, ti sveliamo la palette di colori ideale per truccare gli occhi nel giorno del sì.

Da cosa dipende la scelta del trucco per ogni sposa? Possiamo affermare con certezza che sono molti i fattori che incidono, anche se su piani differenti. La palette di ombretti da utilizzare infatti, verrà scelta in base al colore degli occhi, ma lo stile di make-up da realizzare dipenderà dal mood del matrimonio - abito romantico, moderno o glam? - e dall’ora della cerimonia e della festa - mattina o pomeriggio?

Nel caso di cambio abito dalla cerimonia alla festa bisogna considerare anche un eventuale cambio di trucco che meglio si sposi con il nuovo look, quindi è importante o avere il make-up artist disponibile per tutta la giornata, o avere un’amica abile che sia in grado di cambiare il trucco senza fare danni e, ultima opzione, il fai-da-te. Ma una volta che hai deciso di investire in un doppio abito tanto vale pagare il make-up artist tutta la giornata per essere sicura di avere un trucco perfetto per tutta la durata del matrimonio.

Trucco da sposa per occhi azzurri: i migliori colori

Le spose con gli occhi azzurri dovrebbero puntare su una palette fatta di colori come taupe, champagne, corallo, bronzi e ramati, evitando con cura tutti gli ombretti scuri e opachi che potrebbero spegnere lo sguardo. Piuttosto bisognerebbe inserire un oro luminoso o marroni freddi.

Un altra palette da considerare è quella con i sottotoni aranciati, con le sfumature del tramonto: l’arancione è il complementare del blu nella ruota dei colori e di conseguenza è quello che fa risultare meglio gli occhi di questo colore.

Trucco da sposa naturale per occhi azzurri

Se la cerimonia si tiene al mattino o primo pomeriggio, il trucco dovrà essere pensato di conseguenza. Trucco naturale non significa banale o inesistente, anzi può rivelare tratti e colori del viso che renderanno il trucco da matrimonio davvero speciale con un risultato soft glam.

Per un trucco da sposa naturale, i colori più adatti per gli occhi azzurri sono nuance chiare che richiamano i colori della terra, come bronzo, rame e pesca, oppure dei marroni rosati, grigi e beige freddi, a seconda del sottotono della pelle della sposa.

Se la festa si protrae fino a sera e prevede addirittura un cambio d’abito, probabilmente il make-up seguirà lo stesso destino e a questo punto si può pensare a un bel trucco sfumato sui toni del marrone, magari con qualche tocco luminoso di oro, bronzo o rame. Se pensi di cambiare trucco fai in modo che la transizione da giorno a sera proceda in modo semplice: è vero che hai il make-up artist a disposizione, ma anche quello che lui può fare in tempi ridotti è limitato. A questo punto, quando fai ricerca sul trucco da sposa che vorresti, cercane due che utilizzino la stessa palette, così non sarà tutto da rifare.

Trucco da sposa occhi azzurri capelli biondi

Gli occhi azzurri sono speciali di per sé, quindi senza strafare si possono usare ombretti bronzo e oro per valorizzare lo sguardo o, in alternativa, delle sfumature tra oro e beige. Una riga di eyeliner nero completerà l’opera, regalandoti uno sguardo magnetico.

In alternativa puoi provare le sunset hues, sfumature aranciate calde con tocchi dorati e eyeliner marrone per un trucco da sposa davvero unico.

Trucco da sposa occhi azzurri capelli castani

Per le spose con occhi azzurri e capelli castani, il trucco che utilizza una palette sui rosa freddi e marroni rosati è una certezza per un make-up che farà brillare lo sguardo. Anche per le more con occhi azzurri funzionano le tonalità aranciate del tramonto abbinate al marrone e a qualche tocco shimmery: come già detto, la scelta della palette e del tipo di trucco dipendono da molti fattori che vanno considerati con anticipo e discussi con il make-up artist che saprà consigliarti al meglio sulla direzione da intraprendere.