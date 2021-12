Per l'inverno 2021-22 le tendenze spose parlano chiaro, parola d'ordine è naturalezza, semplicità e make up luminoso.

Trucco sposa naturale, le tendenze 2021/22

Seguono le tendenze make-up anche i trend trucco sposa e per la fine dell'inverno 2021 e l'inizio del nuovo anno sarà il look naturale a prevalere su tutti. Sì perché le spose oggi non vogliono alterare esageratamente la loro immagine, ma arrivare al momento del fatidico «lo voglio» il più naturali possibili.

Ed è quindi la tendenza Nude Look a decretarsi la più apprezzata dalle novelle sposine, che sognano pelle luminosa, labbra leggermente glossate e occhi incorniciati, per lasciare il proprio lui (o la propria lei) a bocca aperta.

Trucco sposa 2021, naturale e glow

Must have beauty imprescindibile per realizzare questa tipologia di trucco sono i prodotti in crema. Grazie alla loro composizione si fondono perfettamente con la pelle, dando un risultato più naturale a tutto il look e omogeneizzandosi perfettamente con l'incarnato.

Così facendo si otterrà un effetto fresco e luminoso che risulterà iper naturale sia dal vivo che in fotografia. Particolarmente consigliati anche nel periodo invernale, i prodotti in crema si prestano alla perfezione per chi ha la pelle secca, perché non mettono in evidenza possibili pellicine e screpolature tipiche di questa stagione. Per quanto riguarda invece coloro che hanno la pelle mista o grassa, i prodotti in crema devono essere usati da sapienti mani, perchè il rischio "pelle lucida" è dietro l'angolo.

Smokey eye naturale, leggero e sfumato

Per quanto riguarda gli occhi, i trucco sposa naturale può prevedere diversi tipi di smokey eye ma sicuramente il più indicato è quello sfumato e leggero nei toni del marrone chiaro e dell'oro. Ma non solo, molto di tendenza sono anche le tonalità pastello, come il rosa, l'azzurro e il lilla, indicate per quelle spose che vogliono un makeup più particolare.

Classico intramontabile questo trucco sposa permette di esaltare quasi ogni tipo di iride, da quelle chiare e luminose degli occhi azzurri a quelle intense e profonde degli occhi nocciola; senza ovviamente dimenticare i rarissimi occhi veri.

Labbra naturali la nuova tendenza trucco sposa

E se pelle e occhi possono essere truccati in piena libertà, la stessa cosa non si può dire delle labbra, confinate sotto la mascherina anche durante i matrimoni.

Per questo motivo, le tendenze trucco labbra sposa 2021 sono caratterizzate da nuance naturali e delicate che non danno nell'occhio (come i rossi e i malva) ma esaltano la forma della bocca. Via libera quindi a gloss luminosi e con micro glitter, balsami labbra e burricacao leggermente colorati, per idratare e illuminare senza però il rischio di sbavature.