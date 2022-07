I consigli per affidarsi al truccatore giusto ed essere bellissime il giorno del matrimonio

La scelta del trucco da sposa è sempre un dilemma tra la tradizione e le tendenze del momento. In entrambi i casi, è qualcosa che non si può improvvisare e i migliori make up artist consigliano di provarlo prima per non incorrere in errori di trucco e scongiurare effetti poco graditi.

Tra le tante cose a cui pensare, il make up non dovrà essere una preoccupazione, per questo il trucco da sposa, per essere perfetto, dovrà essere essenziale ed eseguito alla perfezione.

Naturalmente la scelta del trucco per il giorno del matrimonio è molto soggettiva. Ma diversamente da altre situazioni, come cene, aperitivi ed eventi vari, in cui puoi sbizzarrirti e osare, per le nozze sarebbe meglio seguire alcune regole basilari.

Come deve essere il trucco da sposa?

Indipendentemente dalla scelta finale che farai - le prove servono a quello - ricorda che il make-up da sposa deve essere anche un trucco fotografico e rimarrà impresso per sempre. La regola base però è di non stravolgere la tua natura. Se normalmente sei abituata a usare mascara e fondotinta leggero, non è il giorno delle nozze quello in cui vorrai sperimentare un full make-up con cerone e contouring. Rimani fedele a te stessa e senza strafare, ma con l’aiuto di un professionista: quando riguarderai le foto più in là nel tempo, probabilmente avrai piacere a riconoscere il tuo viso. Per capire se ti piace la resa, non dimenticare di farti qualche selfie nel corso della giornata: anche senza l’attrezzatura del fotografo sarai in grado di farti un’idea. Perché è importante farsi così tanti selfie? Perché si parla di un’intera giornata e non di un red carpet che si risolve in cinque minuti. Se dopo la celebrazione la base non è uniforme, allora hai un problema. Meglio scoprirlo con anticipo.

Fondamentale per il trucco da sposa è la base, che si traduce in pelle radiosa e ben idratata. Anche in questo caso il professionista ti preparerà, ma non può risolvere in una seduta un problema di pelle secca o spenta o grassa. La preparazione inizia mesi prima: se non sai come fare, trova un dermatologo o un esperto che sappia consigliarti la routine migliore per la tua pelle.

Trucco da sposa naturale

Il famoso make-up-no-make-up: il trucco c’è, ma non si vede. Una scelta vincente, non solo è sempre attuale, ma è anche elegante e sofisticato. Bannati eyeliner pesante e smoky-eye, ma non qualche ciuffetto di ciglia finte. Vietati anche rossetti troppo dark. Sicuramente ti sei fatta un’idea di ciò che desideri: la cosa migliore è creare un moodboard che ti permetta di avere una visione d’insieme. Usa Pinterest o crea una cartelletta apposta per questo su Instagram e mostrali al make-up artist che hai scelto, in questo modo sarà più facile per lui/lei farsi un’idea di quello che desideri e consigliarti sul trucco migliore per te. E sì, mostragli anche la foto dell’abito che indosserai e della pettinatura che hai scelto, come succede sui set fotografici.

Il trucco da sposa per occhi marroni

Se il dilemma che ti attanaglia è quello di trovare il trucco migliore per i tuoi occhi marroni, non aver paura. Spiega bene al make-up artist il tipo di trucco che vuoi e lui troverà le opzioni migliori per farli risaltare. I make-up artist, da sempre, valutano colore di occhi pelle e capelli di chi gli sta di fronte, quindi un trucco basato sull’armocromia è garantito e non avrai un trucco da sposa perfetto per gli occhi marroni, ma sarà un trucco perfetto per i tuoi occhi marroni. Tra le magie che sanno fare i truccatori c’è anche l’abilità di fare un trucco correttivo. Ergo sono capaci di ingrandire gli occhi, farli sembrare più vicini o più lontani e di alzare lo sguardo: ecco perché non è il momento giusto per un make-up fai da te o dalla tua BFF wannabe beauty influencer.

Il trucco da sposa per occhi verdi

Per gli occhi verdi vale lo stesso discorso. Cercare il make-up che li risalta non è una semplice questione di palette cromatica da utilizzare: bionda, occhi verdi e pelle diafana non avrà gli stessi colori di make-up di una castana, occhi verdi, pelle chiara. Come ci insegna l’armocromia, ci sono quattro stagioni con all’interno altre sottocategorie, ma le combinazioni di occhi-pelle-capelli sono tantissime: se non hai mai fatto una consulenza forse non sei in grado di individuare la tua stagione e quindi la tua palette, ma comunque all’interno di questa devi riuscire ad individuare i colori giusti da utilizzare per il trucco da sposa.

Il trucco da sposa per occhi azzurri

Bellissimi e affascinanti: gli occhi azzurri sono pazzeschi, ma bisogna anche saperli truccare. Per quanto ci sia un ampio ventaglio di possibilità, quando si tratta di trucco da sposa la situazione è un po’ più delicata: basta scegliere la tonalità sbagliata per uccidere lo sguardo. Ovviamente la scelta della palette dipende anche dal tipo di effetto finale che vuoi, che sia romantico, naturale, intenso o edgy. La coerenza nel look è la chiave per il successo.

Il trucco da sposa semplice

Parlare di trucco da sposa semplice è un po' un ossimoro. Ci sono moltissimi fattori da considerare, tipo di pelle, scelta del fondotinta e resa fotografica, solo per nominarne qualcuno. E poi non è detto che abbiamo tutte la stessa idea di trucco semplice. Anzi, è tutto molto relativo in base a come siamo abituate a truccarci nella vita di tutti i giorni, quindi non c’è un vero standard di trucco semplice. Piuttosto ci sono delle linee guida che possono semplificare la vita.

1. Rivolgiti ad un truccatore professionista

C'è chi si rivolge al proprio parrucchiere o alla propria estetista. Qualcun'altra invece opta per i truccatori professionisti.

In ogni caso, cerca di trovare il tempo di fare almeno una prova trucco: il giorno del matrimonio non c'è tempo per i tentativi!

Il truccatore professionista utilizzerà i prodotti adatti e le tecniche giuste per posizionare luci ed ombre sul viso per un effetto molto naturale.

2. No al trucco eccessivamente pesante

I cosmetici fluo e linee troppo marcate oltre a non essere adatti alla situazione, rischiano di rovinare il risultato fotografico. E sicuramente non vorrai pensare "Perché mi sono truccata così?" tutte le volte che rivedi l'album di nozze.

Evita quindi un trucco "effetto maschera", non scegliere quindi prodotti coprenti e pesanti ma cosmetici leggeri che rendano il tuo viso luminoso. Un trucco leggero ti renderà bella ed evidenzierà i tuoi naturali lineamenti.

3. Non abbronzarti eccessivamente

Tutte noi ci piacciamo di più quando siamo un po' colorite, ma evita le lampade, soprattutto nei giorni antecedenti. Una pelle troppo abbronzata può penalizzare il trucco e creare un contrasto troppo evidente con il bianco dell'abito da sposa.

4. Attenta alla scelta del rossetto

Il rossetto nude identifica la sposa per tradizione. La scelta però può ricadere su un tocco di colore che si adatti all'incarnato e che renda le labbra luminose e attraenti.

5. Sii sempre pronta per eventuali emergenze e per i ritocchi

Sarebbe bene munirsi di un kit di emergenza della sposa, da inserire in una bag dedicata da affidare alla mamma, alla testimone, ad una sorella o una cara amica.

Se non sarai molto truccata, è probabile che ti basti un po' di rossetto, se invece hai un po' esagerato, prova le salviette di phard. Sono pratiche, occupano poco spazio e, se il matrimonio si svolge d'estate, ti aiutano a togliere il sudore dal viso.