I l make up rosso sfoggiato dalle ragazze della serie è perfetto per esaltare gli occhi in modo originale e di sicuro effetto. Ecco come farlo

Se esiste una serie tv fonte continua di ispirazioni beauty quella è Euphoria, che come poche, o forse, nessuna, ha ridefinito gli stili e lanciano nuovi trend destinati a durare. Uno di questi è l’uso del colore intenso, soprattutto sugli occhi, anche con nuance spesso sottovalutate per questa parte del viso. Il rosso, ad esempio, solitamente è scelto per definire le labbra o essere picchiettato leggermente sulle guance ma le ragazze di Euphoria ci hanno dimostrato come possa essere pazzesco utilizzato anche per definire lo sguardo.

Gli occhi total red di Jules

In particolare, a fare degli occhi rossi uno dei suoi tratti distintivi è Jules, interpretata da Hunter Schafer che che in entrambe le stagioni della serie sfoggia eye make up red molto drammatici e di sicuro impatto.

A svelarne i segreti, direttamente dal suo profilo Instagram, è la make up artist della serie, Doniella Davy.

Questo esempio di trucco rosso è uno dei più iconici e perfetti per il personaggio di Jules perché le conferisce allo sguardo un mood drammatico e goth. Realizzarlo è piuttosto semplice.

Prendi una matita rossa abbastanza morbida e stendila lungo la rima superiore e quella inferiore dell’occhio, sfumandola ma non del tutto, in modo che il tratto rimanga leggermente visibile. Se non ne hai una specifica per gli occhi va benissimo anche una versione per labbra.

Prendi poi un ombretto della stessa gradazione di rosso e stratificalo più volte sulla palpebra mobile con un pennello a setole morbide, sfumandolo verso l’alto, ben oltre la piega dell’occhio. Con un pennellino più sottile fai la stessa operazione nella parte inferiore.

Se vuoi ricreare perfettamente il look di Jules scegli un ombretto matt e lascia perdere il mascara, a meno che tu non ne possegga uno rosso o marrone piuttosto chiaro. Il nero infatti creerebbe uno stacco cromatico che vanificherebbe il mood total red. Unica variazione sul tema concessa una linea grafica di eyeliner gold.

L’eyeliner grafico di Maddy

Anche Alexa Damie non si risparmia con il trucco rosso ma il suo modo di interpretare il trend è completamente diverso. Niente ombretto ma un eyeliner grafico steso sia sopra sia sotto l’occhio, che incornicia con due linee che si uniscono in modo perfetto.

Se cerchi un’ispirazione più pop e hai una buona manualità con il prodotto questa soluzione è quella che fa per te.