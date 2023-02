Tinte lip & cheek: le migliori da trovare e dove comprarle

A mi il trucco effortless e chic? Allora queste tinte labbra non possono mancare nella tua make-up bag

Le tinte lip & cheek non sono di certo una novità nel mondo del make-up, perché esistono sul mercato da oltre un decennio, ma stanno vivendo un nuovo momento di splendore.

Inutile negare che le ultime tendenze non abbiano aiutato questi prodotti multifunzione a risorgere come l’araba fenice. La #cleangirlaesthetic, per quanto controversa, ha indubbiamente favorito il rilancio di tutta una categoria di trucchi leggeri e impalpabili, stratificabili nel colore ma in grado di mantenere una certa trasparenza che lascia percepire la pelle.

Le tinte labbra e guance (che a volte possono essere usate anche sugli occhi), garantiscono uniformità cromatica al trucco e sono amate da sempre da colore che prediligono un make-up minimale, senza sforzo, che però garantisca un risultato on fleek.

Inoltre occupano poco spazio e permettono un ritocco veloce in qualunque momento della giornata, ergo sono l’ideale da infilare anche nelle borse più piccole che diversamente avrebbero problemi a contenere rossetto, blush, ombretto (e magari anche una cipria).

La tinta labbra e guance più famosa è probabilmente quella di Benefit, rossa e con una texture liquida e trasparente da lavorare rapidamente prima che si asciughi e crei un meraviglioso effetto bonne-mine sulle guance e delle bitten lips pazzesche. Un tipo di make-up che piace tanto in Corea, dove le tinte labbra sono un must-have, perché danno colore, asciugano in fretta e non seccano.

