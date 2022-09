O ttengono milioni di views, sono i must have dei beauty creator e vanno sold out in men che non si dica: sono i prodotti beauty più virali ma è il caso di acquistarli o meno? Te lo sveliamo noi.

In cerca di novità beauty? Allora TikTok è il posto giusto dove fare un giro. Bastano un paio di scroll e, se sei un beauty lover, l'algoritmo porterà alla tua attenzione i prodotti più virali e amati dell'ultimo periodo.

Dai capelli alle labbra passando per i fondotinta: se su TikTok se ne parla, quel prodotto andrà sold out in men che non si dica e, ovviamente, creerà il desiderio in chi non può fare a meno di palette, ombretti e tutto ciò che ci gira intorno.

Ma quali sono i prodotti da avere e, soprattutto, ne vare davvero la pena? Noi abbiamo provato a scrollare il feed (l'hashtag #tiktokmademebuyit è fonte inesauribile di ispirazione) e, oltre a scovare i prodotti che più hanno creato buzz nel mondo beauty, abbiamo cercato di capire (e testare) se e perché vale la pena acquistarli.

Fenty Beauty, Poutsicle Hydrating Lip Stain

Più di un semplice gloss dal colore pieno. Questo prodotto labbra, oltre a dare un colore dal finish luccicante, tinge le labbra: quando il gloss sarà andato via rimarrà comunque il colore pieno. Super promosso.

Revlon, Volcanic Roller

Effetto lucido? No, grazie. Niente trucchi, niente inganni: questa pietra passata nei punti critici del viso permette di eliminare il sebo in eccesso. Da avere sempre in borsa.

Clinique, Almost Lipstick in Black Honey

Un grande ritorno dal passato che, come le migliore tendenze, torna per conquistare. Questo lipstick, all'apparenza nero, varia a seconda di chi lo indossa e intensifica il colore delle labbra con un piacevole effetto idratante.

Rare Beauty, Soft pinch

Da poco sul mercato, ma già must have per le beauty lover: se cerchi un blush per l'effetto bonne minne e che richiami in tutto e per tutto il mood coreano questo fa per te. Adorabile.

Maybelline New York, Superstay Vinyl Ink

Le tinte sono vere e proprie alleate di bellezza, ma se si ama il finish glossato? Niente paura, anche qui c'è una soluzione: questa tinta che va opportunamente shackerata prima dell'applicazione. Vinile di nome e di fatto.

Chanel, Les Beiges Touche De Teint

L'ultimo nato della maison francese è un fondotinta che vuole sconvolgere, soprattutto per la sua forma. Mille bollicine per un finish luminoso e uniformante. Da provare assolutamente.

Glow Recipe, Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops

Skincare lover all'ascolto (o meglio alla lettura) questo fa per voi. Un prodotto che fa impazzire il mondo orientale ed è sold out in ogni dove: da avere per chi vuole un glow assicurato.

KVD Beauty, Good Apple Foundation

Il fondotinta coprente esiste ed è proprio questo qui. Compatto e in crema, è l'ideale per le pelli più secche: copre, maschera e si fissa senza muoversi. Come fare senza?

