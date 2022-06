Sì, il thick eyeliner cambia lo sguardo ed è quello che ti serve

S guardo intenso, profondo e che ti farà apparire ancora più eccezionale con un solo sbattere di ciglia? Prova il thick eyeliner, la tendenza più cool dell'estate

Occhi magnetici e sguardo dal fascino irresistibile? Allora devi assolutamente provare il thick eyeliner, la tendenza più cool del momento che enfatizza lo sguardo con uno spesso strato di eyeliner applicato a regola d’arte. Regalandoti quel tocco graffiante e seducente che tanto ci piace.

Un make up occhi che non ha paura di osare e di mostrarsi in tutta la sua bellezza. E che saprà rendere il tuo sguardo un concentrato di seduzione, carisma e unicità capace di ammaliare chiunque lo incroci. Che dire, con delle premesse cosi è praticamente impossibile che tu non voglia provarlo. Se sei curiosa di sapere come realizzarlo, quindi, sappi che non è poi così complicato. Bastano un po’ di precisione, voglia di osare e stupire e tanto, tanto eyeliner.

Perché diciamolo pure, il thick eyeliner non è un trucco minimal ma punta a esaltare l’occhio con uno spesso strato di prodotto sia sulla rima superiore dell’occhio che, se si vuole, su quella inferiore. Anche a seconda dell’effetto che volete ottenere. Nel classico colore nero o perché no, magari anche provando a giocare con cromie diverse. Donando massima profondità allo sguardo e un’intensità unica e quasi impossibile da superare.

Che tu voglia optare per una linea netta e ”semplice”, per un double winged eyeliner o per un trucco grafico, quindi, la cosa essenziale da fare e che farà davvero la differenza è abbondare con la marcatura della linea che traccerai. Realizzando un thick eyeliner a regola d’arte, spesso, definito e super cool.

Come dire, il trucco c’è ed è importante che si veda, quindi esagera. A qualunque ora del giorno. Certo, forse il thick eyeliner non è il make up più indicato per una giornata al mare o in piscina, ma per stupire nelle lunghe serata estive che stai per vivere e sedurre con un solo sbattere di ciglia invece sì.

La cosa importante è sfoggiarlo con sicurezza, personalità e con tutta la voglia di mostrarti semplicemente unica come sei. Con il tuo look strepitoso e un thick eyeliner da urlo.