Soap brows e make up grunge: Natalia Paragoni incanta ispirandosi a Euphoria

B eauty look in perfetto stile Euphoria? Ecco come realizzare delle sfoggiare delle soap brows e un make up grunge come quelle di Natalia Paragoni, l'ispirazione glam che stavamo aspettando

Che la serie tv Euphoria avesse conquistato gran parte di noi è stato subito chiaro dal numero di telespettatori completamente persi tra le avventure delle protagoniste e altrettanto rapiti dai loro beauty look diventati subito di tendenza. Ma che questi si potessero interpretare tanto bene come fatto da Natalia Paragoni non ce lo aspettavamo di certo. Perché diciamolo pure, delle soap brows e un make up grunge così magistralmente abbinati sono l’ispirazione che stavamo aspettando e di cui da ora in poi non potremo fare a meno.

Un mix tra due trend assolutamente irresistibile e un make up finale dall’effetto wow assicurato. In ogni momento della giornata e in qualsiasi occasione decidiate di portalo. Magari proprio per una serata glam come fatto dalla nota influencer. Un beauty look che non lascia nulla al caso ma che trasmette naturalezza e un fascino irresistibile in poche e semplici mosse da provette make up artist.

Perché sì, nonostante il risultato da lasciare senza fiato, per realizzare delle soap brows e un make up grunge come quello di Natalia Paragoni non serve poi molto. Basta munirsi di un po' di precisione e dei giusti strumenti e prodotti make up.

Per realizzare delle soap brows a regola d’arte, per esempio, è sufficiente:

munirsi di uno scovolino pulito;

bagnarlo leggermente con un paio di spruzzi di acqua;

passarlo sopra a una saponetta a base di glicerina ;

; pettinare le sopracciglia dal basso verso l’alto, donandogli il classico effetto “soap” e la forma desiderata.

Per il make up grunge rivisitato con tinte pastello, invece, si deve:

avere a portata di mano matita e ombretto;

realizzare una riga di matita nera nella rima interna dell’occhio;

fare lo stesso (anche utilizzando un eyeliner) lungo la rima superiore, magari optando per un cat eye;

sfumare la matita leggermente verso l’alto uniformando il tutto con l’ombretto scelto, sia in perfetto stile smokey eyes che nei toni pastello come quello di Natalia.

E il vostro beauty look soap brows e make up grunge è fatto! Una tripudio di sensualità ed eleganza in perfetto stile Euphoria. Da sfoggiare in mille occasioni diverse, dalle più formali e chic a quelle più casual. E sempre in aggiunta a tutto il carisma e al fascino che vi contraddistingue. Imitando alla perfezione il beauty look di Natalia Paragoni e vivere mille e più momenti da vere star.