P er semplificare la detersione e renderla ancora più efficace l’alleato ideale è l’olio viso. Delicato nella texture, ma dall’azione strong, elimina trucco, sporcizia e impurità rispettando anche le pelli più sensibili. L’effetto? Luminoso.

Se il tuo sogno è eliminare il trucco in 5 minuti, l’olio struccante sarà la tua prossima ossessione beauty. Indipendentemente dal tuo tipo di pelle: gli struccanti in olio, infatti, si adattano alle pelli grasse quanto a quelle sensibili perché non intaccano la produzione di sebo, né compromettono il film idrolipidico. Con gli oli struccanti, infatti, la detersione avviene per affinità: l’olio può mescolarsi ad altri oli ed eliminarli, liberando la pelle da sebo e impurità. Senza intaccare la barriera lipidica cutanea, ma, anzi, contribuendo a mantenerla sana e idratata. L'olio, infatti, è delicatissimo sulla pelle e, per questo, perfetto anche come struccante occhi. Nessuna sorpresa, perciò, che l’olio struccante sia un ottimo alleato della bellezza coreana e, soprattutto, la chiave per una doppia detersione profonda del viso. Una soluzione altamente green per il struccarsi correttamente: per utilizzare uno struccante in olio, infatti, non occorrono dischetti di cotone.

Olio struccante: il migliore per detergere la pelle

In generale, l'olio struccante è adatto a tutti i tipi di pelle. Scegliere una texture densa e "pesante" come quella dell'olio, infatti, è l'ideale per ricostruire la barriera cutanea e, contemporaneamente, eliminare ogni traccia di sebo. Un'azione particolarmente utile per la pelle grassa, che può beneficiare soprattutto di acido linoleico e omega 6 per pulire i pori. Non solo, però. In quanto detergente non aggressivo, l'olio struccante può aiutare anche pelle secca e sensibile: pur agendo in profondità, infatti, le texture in olio risultano delicatissime sulla pelle, nonché dall'effetto profondamente idratante. Hai una pelle soggetta a irritazioni? Con gli struccanti in olio puoi sentirti tranquilla perché sono privi di tensioattivi e non schiumogeni e, di conseguenza, adatti a lasciare la barriera lipidica intatta. Senza contare che gli oli possono anche proteggere la pelle dall'acqua stessa, specie se calcarea.

Come usare l'olio struccare bene?

Puoi utilizzare l'olio struccante direttamente sul viso, senza bisogno di diluirlo con l'acqua. Anzi, l'ideale è partire da mani e viso asciutti, per evitare che l'acqua renda inutile l'azione dell'olio. Per eliminare completamente il makeup, poi, ti basterà semplicemente massaggiare la pelle con movimenti lenti e circolari, permettendo allo struccante di eliminare ogni traccia di trucco, sebo e sporcizia. Il risciacquo, poi, è una parte importantissima del démaquillage con olio struccante. Per un risultato perfetto, infatti, è fondamentale rimuovere ogni singolo residuo. Ecco perché potresti provare ad aiutarti con un panno caldo, che renda il massaggio ancora più piacevole ed efficace.

I migliori oli struccanti, anche bio 1/10 L'olio struccante della linea Vinoclean di Caudalie è un cocktail di oli vegetali nutrienti di origine naturale come olio di mandorla dolce, di ricino, di vinaccioli d'uva e di girasole. Una formula clean e vegana, che rimuove ogni traccia di trucco da viso, occhi e labbra. 2/10 Con oli rinforzanti di Kukui e albicocca, PreCleanse di Dermalogica scioglie completamente strati di sebo in eccesso, protezione solare, trucco waterproof, sostanze inquinanti e impurità che si accumulano sulla pelle durante il giorno. 3/10 Disponibile da Douglas, l'olio detergente bi-fase, biologico certificato di Kora Organics rimuove delicatamente e accuratamente sporco, sebo e trucco. La formulazione, inoltre, purifica e nutre la pelle grazie all'olio di semi di girasole biologico certificato, all'olio di babassu, alla Tremella fuciformis e all'olio di semi di mela.

4/10 Da Nivea, Olio Struccante Detergente per pelli normali rimuove il make-up e deterge in profondità. Il merito è della formula arricchita con Olio di Cocco, che lascia la pelle liscia, morbida e levigata. 5/10 Very Rose è l'olio struccante di Nuxe che elimina il trucco (anche waterproof) e protegge la pelle dal calcare, rispettandone l’equilibrio. Ricco di Olio di Mandorla Dolce, la sua texture setosa si trasforma in latte a contatto con l’acqua e non lascia film grasso sulla pelle. 6/10 100% naturale e arricchito con erbe selvatiche, l'olio struccante di On The Wild Side dissolve ogni tipo di trucco, lasciando la pelle morbida e idratata, ma anche fresca e pulita. 7/10 Miracle Oil Cleanser di One Two Free, in esclusiva da Douglas, è perfetto per detergere, nutrire e rinforzare la barriera protettiva della pelle, rimuovendo ogni traccia di makeup dal viso. Il merito è dei principi attivi fermentati e dell'olio di semi d'uva spremuto a freddo, che contengono acidi grassi omega e vitamina E. 8/10 Clean Energy Gentle Cleansing Oil di Origins è un olio dalla texture leggera, adatto a eliminare ogni traccia di impurità, makeup e inquinamento. La formula impalpabile contiene un mix di oli di Oliva, Girasole, Sesamo e Zafferano, che rimuovono efficacemente impurità, trucco e agenti inquinanti.

9/10 L'Olio Struccante di Uriage elimina perfettamente il trucco, i residui di sebo e le impurità accumulate durante la giornata grazie alla sua formula delicata che si scioglie perfettamente in acqua. 10/10 L'olio struccante lenitivo Pure Camomille di Yves Rocher elimina facilmente ogni traccia di makeup o sebo in eccesso grazie a una formulazione dolce e leggera sulla pelle. PREV NEXT

Olio struccante detergente: attenzione agli errori

Oltre a evitare di lasciare residui di olio sul viso, il segreto per utilizzare al meglio il prodotto è non sfregare troppo. In tal caso, infatti, la pelle potrebbe finire per irritarsi, nonostante la delicatezza della texture. Ovviamente, è importantissimo fare attenzione agli occhi: sono l'area più difficile da struccare, nonché la più delicata. Non avere paura di utilizzare gli oli struccanti anche su ciglia e palpebre, ma ricorda di utilizzare una gestualità ancora più delicata. Per un dèmaquillage completo, poi, non dimenticare di utilizzare l'olio anche sul collo e, se necessario, sul décolleté.