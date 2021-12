Occhi sporgenti: il trucco giusto per allungare lo sguardo

H anno una forma tondeggiante, con una arcata sopraccigliare pronunciata e una palpebra mobile ampia: gli occhi sporgenti sono grandi ma otticamente non sempre piacciono a chi li ha, soprattutto perché possono mettere in evidenza le borse. La buona notizia: il make-up può fare la differenza. Vediamo come

Il trucco occhi correttivo per occhi sporgenti

Il punto a favore di chi ha li ha sporgenti: gli occhi sono grandi. Ciò aiuta a mettere lo sguardo in evidenza correggendo eventuali imperfezioni. Giocando con le parole, il trucco sta nell'allargare il taglio dell'occhio riducendo l'effetto tondeggiante in modo da avere un risultato armonico. Partiamo dai prodotti necessari per il make-up: primer, correttore, ombretto scuro o nude, matita occhi/eyeliner e mascara nero non possono mancare nel tuo beauty case. Vediamo insieme come usare al meglio il trucco per raggiungere il nostro obiettivo.

Prodotti da utilizzare per il trucco occhi sporgenti: il primer

Vale per qualsiasi trucco occhi. Il primer è un prodotto utilissimo non solo perché può assicurare una migliore e una maggiore tenuta del make-up occhi ma anche perché può minimizzare le discromie e, quindi, uniformare la palpebra mobile. Chi ben comincia....

Il correttore

Non è un must (oggi molti fondotinta sono ottimi anche come correttori nella zona del contorno occhio), ma possono essere utili per minimizzare borse e occhiaie. Occhio, però: il colore giusto dipende anche dal tipo di discromia che hai lungo il contorno occhi. Per andare sul sicuro, ricorda che il correttore verde contrasta i rossori, come brufoli, capillari o arrossamenti, quello arancio è perfetto per le occhiaie tendenti al blu, quello giallo, invece, va utilizzato quando le occhiaie tendono al viola, mentre il correttore viola combatte il colorito spento e la pelle grigiastra. E il classico beige? Usalo quando i piccoli difetti da camuffare non hanno bisogno di una correzione di tonalità; l’importante è sceglierlo di un colore che si adatti perfettamente al proprio incarnato, che non sia quindi né troppo chiaro né troppo scuro.

L'ombretto

Nude o scuro è perfetto. Prima di scegliere il colore, però, fai attenzione al finish: preferiscilo opaco perché, a differenza dei prodotti perlati, metallici o satinati, la texture matt tende a rimpicciolire l'occhio. Un solo colore, però, non basta perché sull'occhio sporgente vince la tecnica del chiaroscuro che permette di lavorare sulla profondità. Per questo motivo, associa sempre una nuance di una tonalità chiara a una di tonalità più scura. Un beige a un marrone, un grigio a un nero, un nude a un colore delle nuance della terra, per esempio: ogni abbinamento di questo tipo risulta vincente e ti permette di spaziare con la fantasia e la creatività.

Il beauty hack in più: utilizza un pennello piatto a lingua di gatto perché ti aiuterà a pressare bene il colore sulla palpebra mobile. Per sfumare, invece, è necessario un pennello medio tondeggiante.

Lo smokey eyes è il trucco ideale per gli occhi sporgenti

Dopo quanto detto, è chiaro che il trucco occhi sfumato è quello migliore per chi ha gli occhi sporgenti: con il giusto mix di colori, si può lavorare molto bene sulla forma dell'occhio allungandola. Ecco come fare. Applica sulla palpebra mobile l'ombretto nella nuance più chiara. Traccia, lungo la rima superiore, una riga scura con una matita dalla mina morbida in modo da sfumarla con un pennello andando verso l'esterno. Applica, poi, un ombretto (più) scuro opaco sopra la matita nera e sfumalo ancora verso l’esterno per completare lo smokey eyes e creare un cat-eye che allunga lo sguardo. Attenzione a non seguire la forma dell'occhio altrimenti finirai per evidenziare la forma tonda.

La matita occhi

Sia per creare lo smokey eyes, sia utilizzata da sola, la matita occhi è fondamentale per questa tipologia di trucco. Come scegliere quella giusta? Semplice: assicurati che la mina sia morbida e quindi sfumabile e scegli un colore scuro come il nero, il marrone, il bordeaux, il viola o il blu, a seconda del colore che ti piace di più abbinato alle tue iridi. Se vuoi utilizzare la matita come unico elemento del tuo trucco occhi (insieme al mascara), traccia una linea all’attaccatura delle ciglia superiori, più sottile nell’angolo interno e più spessa man mano che si procede verso l'esterno e poi fai lo stesso nella rima inferiore creando un tratto che idealmente vada a congiungersi con quello superiore per creare l'illusione di una forma allungata. I tratti di matita vanno poi sfumati con un pennello ad hoc per un risultato naturale e soft. Per rendere, invece, il finish più intenso, puoi applicare un ombretto in polvere della stessa tonalità della matita lungo il tratto disegnato in precedenza.

L'eyeliner

Come per la matita, l'eyeliner serve per sottolineare maggiormente lo sguardo e allungarlo. L'effetto può risultare ancora più intenso rispetto alla matita e soprattutto maggiormente definito. La forma ideale per questo l'occhio sporgente è il classico tratto cat-eye che vuole il disegno più sottile nell’angolo interno dell’occhio per inspessirsi man mano verso la parte esterna creando il famoso “flick”.

Il mascara nero

Altro prodotto must è il mascara. Per allungare lo sguardo, infatti, è l'alleato perfetto: basta incurvare molto verso l'alto e verso l'esterno - in particolare verso la parte finale dell'occhio - per vedere già la differenza tra prima e dopo. Per questo tipo di occhio, ti consigliamo di applicare il mascara soltanto sulle ciglia superiori: è la soluzione migliore per sollevare al massimo lo sguardo!