Nuovi mascara: i migliori e più virali da provare

N uove uscite ma anche must have per lo sguardo, da milioni di views sui social.

La ricerca del mascara perfetto è come un entusiasmante match su Tinder. Desideri trovare quello giusto, che sia la perfetta combinazione tra volume, lunghezza e curvatura, proprio come cerchi la persona ideale con cui condividere la tua vita.

Se su Tinder, scorri le diverse foto e bio, per il beauty passi tempo a leggere le caratteristiche, le formule innovative e le promesse di ciglia mozzafiato. Hai grandi aspettative e non sei disposta a accontentarti.

Proprio come quando cerchi la tua nuova crush, vuoi qualcosa che si adatti al tuo stile personale. Magari preferisci un look naturale con ciglia sottili ma definite, o forse vuoi un effetto audace e drammatico che lasci tutti senza parole. Qualunque sia il tuo stile, c'è un mascara là fuori che aspetta solo di essere messo alla prova.

Ma come per ogni match, ci vuole un po' di pazienza ed un pizzico di fiducia. Pronta a scoprire i mascara migliori e i più virali sui social a cui dare una chance?

Chanel Noir Allure

Promette di soddisfare tutte le tue esigenze, il mascara Chanel Noir Allure è progettato per fornire un look intenso e seducente alle ciglia, aggiungendo lunghezza, volume e definizione. Lo scovolino sottile, flessibile ed elastico, cattura ogni singola ciglia e assicura un'apertura ottimale delle ciglia.

Il mascara è inoltre formulato per arricchire le ciglia con sostanze nutrienti che possono contribuire alla loro salute e resistenza.

L'Oréal Paris Telescopic lift

È il mascara più virale su TikTok, il L'Oreal Telescopic Lift è progettato per offrire un effetto di allungamento e sollevamento alle ciglia, donando loro un aspetto più lungo e definito.

La sua formula è arricchita con agenti volumizzanti e rinforzanti che aiutano a creare un aspetto di ciglia più piene e sollevate. L'applicatore del mascara è caratterizzato da uno scovolino a doppio gancio, che permette di raggiungere anche le ciglia più corte e sottili.

REM Beauty FLOURISHING

Un mascara pensato appositamente per le ciglia sottili, la sua formula allungante e nutriente ne amplifica il volume mentre lo scovolino, concepito con una ripartizione uguale delle setole, cattura e allungare le ciglia una a una dalle radici alle punte, promettendo lunghezza e definizione straordinaria.

La vera innovazione è negli ingredienti: polvere di bambù di origine 100% naturale, micro alghe di Taihiti e un trio di estratti di frutti nutrienti per rinforzare le ciglia più fragili. In esclusiva da Sephora

Guerlanin Noir G

Il mascara Noir G di Guerlain offre un finish intenso e d'impatto, che rende i movimenti delle ciglia seducenti come il battito d'ali di una farfalla. Grazie al suo applicatore curvo, che si adatta perfettamente alla forma delle ciglia, dona intensità e volume, garantendo una tenuta fino a 24 ore.

La sua formula esclusiva contiene pigmenti d'eccezione, tra cui il nero ebano e il blu notte, che conferiscono una colorazione straordinariamente intensa, un nero profondo che enfatizza lo sguardo.

MAC Cosmetics M·A·CStack

Il celebre mascara M·A·CStack è ora disponibile in versione waterproof e a prova di sbavature per un'efficacia di 24 ore! Questo prodotto must-have, che può essere stratificato senza creare grumi, offre un effetto extra volume che sfida la gravità. Le tue ciglia saranno allungate e incurvate istantaneamente, garantendoti un look impeccabile grazie alla nuovissima formula waterproof.

Dior Diorshow Pump'N'Volume

Il mascara Diorshow Pump 'N' Volume è composto per il 90% da ingredienti di origine naturale che sublimano lo sguardo conferendo un volume XXL che dura per 24 ore. Perfetto per chi è alla ricerca di volume, con una sola applicazione, apre le ciglia a ventaglio, per uno sguardo intenso e drammatico.

Un prodotto ibrido che combina un volume estremo con l'estratto di fiordaliso, in grado di nutrire e prendersi cura delle tue ciglia.

Charlotte Tilbury Push Up Lashes

Un vero e proprio push up per le ciglia. Questo mascara esalta lo sguardo, rendendolo più grande, luminoso e riposato. La sua formula leggera e confortevole ti permetterà di indossare il mascara tutto il giorno. Già dalla prima passata le ciglia risultano lunghe, voluminose e dall'aspetto naturale, per uno sguardo irresistibile.

YSL Beauty Lash Clash

Questo mascara offre un risultato estremo con un aumento di volume del +200% istantaneamente. Il segreto? Lo scovolino doppio conico, il più grande mai realizzato per un mascara. Con questo applicatore, otterrai ciglia oversize e volumizzate che durano fino a 24 ore. La formula innovativa di Lash Clash è composta da una miscela di cera olio-in-acqua, che conferisce al mascara una consistenza densa ma cremosa, che garantisce un nero intenso privo di sbavature.

Lancôme Monsieur Big

Per ciglia incredibilmente voluminose, fino a 12 volte più voluminose prova il must have in casa Lancôme Monsieur Big. Grazie al suo applicatore, mettere il mascara sarù un gioco da ragazze. Le setole in fibra si adattano delicatamente alle ciglia, separandole e allungandole senza sforzo. Puoi dimenticare i grumi, le sbavature o la necessità di ritocchi costanti. La formula offre un volume perfetto che dura fino a 24 ore.

Sisley Paris So Stretch

Un mascara che offre un'azione infoltente, rinforzante e trattante per le ciglia. Fin dalla prima applicazione appaiono più voluminose, allungate, incurvate e ben definite. Con l'uso quotidiano diventano più lunghe, più folte e resistenti. Lo sguardo risulta più intenso e profondo grazie ai pigmenti purissimi presenti nel mascara che consentono un doppio rivestimento delle ciglia, garantendo una resa ed un colore a lunga tenuta.