I migliori trucchi waterproof a prova di caldo, mare e piscina

N on vuoi rinunciare al makeup anche d’estate mentre passi il tempo in piscina o al mare? La soluzione a tutti i tuoi problemi è il trucco waterproof

Un tuffo in piscina, una nuotata nel mare, o semplicemente del sudore indesiderato? I trucchi waterproof sono gli alleati perfetti da avere sempre nel beauty case per tutta l’estate. Formulati con speciali ingredienti resistenti all’umidità, come siliconi - presenti in un’alta percentuale rispetto ai cosmetici comuni -, resine, complessi polimerici, cere sintetiche, oli minerali e altre sostanze simili che riescono ad assicurare un effetto no transfer e resistente all’acqua e al caldo, garantiscono una maggiore resistenza e sono ideali per essere utilizzati anche in vacanza.

Dai classici mascara - a prova anche di lacrime - passando per matite per occhi, eyeliner, rossetti e prodotti per la base e le sopracciglia, ecco i migliori trucchi waterproof per la bella stagione!

CHANEL, BOY DE CHANEL LE STYLO SOURCILS

Uno stilo per infoltire e definire le sopracciglia dotato di matita e pettinino ai lati opposti, dalla formula confortevole e waterproof che garantisce un risultato a lunga tenuta per più di 8 ore senza sbavature.

YSL, CRUSHLINER WATERPROOF EYELINER

Un eyeliner retrattile a lunga durata con effetto ultra intenso arricchito con estratto di melograno e dalla resistenza all'acqua estrema.

BANANA BEAUTY, SAFE WITH ME MASCARA WATERPROOF

Un mascara ideale per chiunque cerchi un prodotto waterproof da usare tutti i giorni senza appesantire le ciglia. Grazie alla sua formula con oli di semi di zucca e di melograno nutre le ciglia e le protegge dagli agenti ambientali nocivi, mentre un mix di ingredienti filmogeni formatori di film assicura un volume senza grumi.

MAC, PRO LONGWEAR NOURISHING WATERPROOF FOUNDATION

Una formula resistente all’acqua, dalla copertura modulabile da media a totale e dal finish naturale satinato, che può essere usata sia come fondotinta che come correttore. Nessuna pioggia, nessuna lacrima e nessun tipo di sudore potrà far smuovere questo prodotto oil-free ultra resistente che letteralmente respinge l’umidità dal viso fissandosi alla pelle impeccabilmente.

ASTRA MAKEUP, OUTLINE WATERPROOF LIP PENCIL

Una matita retraibile che lascia sulle labbra un tratto intenso e scorrevole alla prima passata, dalla texture leggera e sottile, ma anche super resistente grazie alla sua componente waterproof che garantisce massima durata. Perfetta per eseguire l’overlining, può essere utilizzata anche come rossetto mentre si prende cura delle labbra con acido ialuronico e ceramide 3, un attivo che aiuta a trattenere l’acqua nei tessuti.

TOO FACED, BETTER THAN SEX EYELINER - EYELINER LIQUIDO WATERPROOF

Un eyeliner liquido, extra pigmentato ed extra dark resistente all’acqua e ideale per essere indossato senza temere imperfezioni o sbavature (e che resiste inalterato sino a 24 ore).

TARTE, MASCARA WATERPROOF MANEATER

Volume sbalorditivo, lunghezza infinita e curvatura vertiginosa abbinati a una texture ultra cremosa che avvolge le ciglia, senza fare grumi e tutto questo con l’aggiunta di una formula waterproof iper resistente sia ai tuffi in mare o piscina, sia a una bella sudata.

EUPHIDRA, ROSSETTO PENNARELLO WATER RESISTANT

Un rossetto in penna semi-permanente, che può essere utilizzato sia per delineare il contorno labbra con un overlip e sia come rossetto stesso. Il colore (a base d’acqua) si fissa istantaneamente senza sbavare e resiste a sudore e acqua, pur mantenendo la sua leggerezza e il suo comfort sulle labbra.

DIOR, DIORSHOW ON STAGE LINER - EYELINER PENNARELLO LIQUIDO WATERPROOF COLORATO

Un eyeliner, disponibile in tantissime colorazioni diverse, che resiste ad acqua, sudore e caldo fino a 24 ore, a prescindere dalla tonalità o dalla sfumatura. Nero, rosa, verde o bianco, a te la scelta - e senza preoccupazioni sul fatto che i colori più chiari possano durare di meno di quelli scuri.

COLLISTAR, SOLO PER I TUOI OCCHI OMBRETTO STYLO LUNGHISSIMA TENUTA

Abbiamo parlato di eyeliner e ora…non poteva mancare nella nostra lista anche l’ombretto!

Questo ombretto waterproof di Collistar esalta lo sguardo con un colore intenso e brillante: dalla texture leggera e setosa, si sfuma perfettamente sulle palpebre lasciando un effetto luminoso e leggermente shimmer.

LA ROCHE-POSAY, TOLERIANE MATITA SOPRACCIGLIA WATERPROOF EFFETTO NATURALE CON CERE E OLII DI ORIGINE VEGETALE

Una matita sopracciglia waterproof dalla texture ultra-morbida con cere e oli emollienti adatta anche a chi ha occhi sensibili e a chi indossa lenti a contatto, disponibile in due tonalità.

DIEGO DALLA PALMA, STAY ON ME WATERPROOF POWDER FOUNDATION SPF20 REFILL SYSTEM

Un fondotinta in polvere compatta che dona un colorito vellutato, uniforme e naturalmente matt e coniuga lunga tenuta, resistenza all’acqua e protezione solare. La sua texture, al tatto morbida e setosa, permette un’applicazione omogena che garantisce una tenuta duratura dalle prime ore del mattino sino alla sera, fino a 24 ore.

MAYBELLINE, ROSSETTO A LUNGA TENUTA EFFETTO VINILICO SUPERSTAY VINYL INK

Lo conosciamo tutti: viralissimo sui social, questo rossetto no transfer di Maybelline resiste fino a 16 ore sulle labbra, senza sbavature o imperfezioni né quando si mangia, né quando si suda o si fa jogging, né quando si è in acqua. La sua particolarità? Un colore brillante dall’effetto vinilico.

ROUGJ, ILLUMINANTE WATERPROOF GLAMTECH

Un illuminante waterproof con tenuta fino a 8 ore che dona all'incarnato un tocco dal finish glowy ed è adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle miste proprio per l'alto potere assorbente della sua polvere.

NABLA, SERIAL LINER WATERPROOF

Un eyeliner super scrivente, long-lasting e waterproof, ideale per tratti di precisione, dall’altissima pigmentazione e dalla punta in setole flessibile e sottilissima.