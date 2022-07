Con la manicure milky e il make up nude Beatrice Valli è la nostra summer inspiration

C erchi un beauty look che sappia di estate ma in modo delicato e naturale? Allora lasciati ispirare dalla manicure milky e il make nude di Beatrice Valli

Delicata, sofisticata e super naturale. La manicure milky di Beatrice Valli ha tutte la caratteristiche per diventare la più amata e gettonata dell’estate. Soprattutto se abbinata a un look casual e ad un make up nude leggero e fresco. Perfetto per essere sempre al top anche con le alte temperature estive e per sfoggiare un beauty look da lasciare senza fiato.

Se anche tu ti stai chiedendo come poter ricreare su di te questa abbinata di pura eleganza e bellezza, stai per ricevere delle notizie fantastiche. Perché è tutto molto semplice, basta optare per i prodotti e i colori giusti.

Per mani a prova d’estate, infatti, la manicure milky è una scelta da dieci e lode. Minimal, super delicata e curata e che ben si adatta a impreziosire ogni tipologia di outfit, dal più casual per le tue giornate in spiaggia o in città al più elegante, per serate di divertimento e romanticismo. Sia sulle unghie lunghe che su quelle corte. Insomma, la manicure milky è un passepartout di pura bellezza e di vera ispirazione estiva.

E la puoi ottenere utilizzando uno smalto dai toni nude, neutri. Ma anche nei colori del rosa, purché sia chiaro. Da stendere in modo uniforme creando un effetto leggero e un vedo non vedo capace di donare massima eleganza alle tue unghie. Affusolandole e regalando alle mani un tocco di delicatezza davvero unico.

Ma non è finita qui. Perché nel beauty look di Beatrice Valli a spiccare è anche il trucco, con un make up nude armonioso, leggero e pulito. Che trasmette freschezza con toni rosati e con punti di luce ben calibrati. Regalando all’incarnato un aspetto sano, lucente, come appena baciato dal sole. Pieno di vitalità e naturalezza, in un mix di sfumature impercettibili ma dall’effetto assolutamente strepitoso.

Che l’influencer in fatto di look naturali la sappia lunga era chiaro (basta anche solo guardare il make up sfoggiato al suo recente matrimonio). Ma con questo mix di colori tenui e sofisticati ci ha davvero dato l’ispirazione estiva che stavamo aspettando. Per non passare mai inosservate con la massima semplicità e con un pieno di raffinatezza ed eleganza assolutamente ineguagliabili.