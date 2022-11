Sì, il makeup scintillante di Chiara Ferragni non passerà mai di moda

L uminoso, sensuale, dall'effetto shine assicurato. Il makeup scintillante di Chiara Ferragni è il must have di bellezza che tutte dovremmo sfoggiare, per un trucco dal fascino unico e carico di luce

Colore, luce, effetto shine assicurato: in poche parole un makeup scintillante da far girare la testa. Proprio come quello sfoggiato dalla sempre di moda Chiara Ferragni, regina di stile e di tendenze che non smettono mai di stupire.

Perché si, se c’è una cosa che la nota influencer e imprenditrice italiana sa fare, è quello di creare nuovi trend e di mantenere vivi quelli già esistenti. Proponendoli in chiave sempre nuova e con versioni inaspettate e dal fascino unico. Come quella proposta nel suo ultimo beauty look dall’effetto luminoso assicurato. Un makeup scintillante da capogiro, sensuale, delicato ma dal grande impatto visivo.

Un trucco nei toni della lavanda, del lilla, delicato, romantico ma allo stesso tempo carico di seduzione e mistero. Il tutto impreziosito dall’effetto shine dell’ombretto. Per un makeup scintillante e dal finish unico, in grado di stupire e di impreziosire il look total black a cui è stato sapientemente abbinato. Ma come realizzarlo anche su di te?

Beh, basta avere la giusta palette di colori, un buon mascara volumizzante e un rossetto nude. Per farlo dovrai:

preparare la tua base trucco con fondotinta, cipria, e un blush con cui dare colore e luce alle tue guance;

poi dovrai passare agli occhi, applicando una bella passata di ombretto lilla dal finish luccicante e con effetto shine su tutta la palpebra e avendo cura di sfumarlo anche sulla rima inferiore dell’occhio;

da qui, puoi decidere se utilizzare una matita occhi o un eyeliner, disegnando una riga sottile sulla rima superiore degli occhi, o passare subito al mascara, che nel caso di Chiara ha donato un volume extra alle sue lunghe ciglia;

poi è il momento delle labbra. Per un trucco come quello di Chiara Ferragni, dovrai realizzare un overline labbra con una matita apposita e rifinire il tutto con un rossetto nude e una passata di gloss.

E il tuo beauty look da influencer con makeup scintillante è pronto per essere mostrato, postato sui tuoi social e fare il pieno di like. Dopo tutto, con un trucco così è impossibile non piacere a chiunque ti osservi. Sia di giorno che nelle tua magiche notti piene di divertimento e di luce.