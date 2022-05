F rancesca Michielin ci sorprende ancora e ai David di Donatello sfoggia un bold eyes blu da favola!

Il make up di Francesca Michielin ai David di Donatello è un sogno e il suo bold eyes blu è l’idea da copiare subito! La cantante, ancora una volta, è riuscita a stupirci con un beauty look che non è passato inosservato. Candidata al premio per la migliore canzone con Nei tuoi occhi, Francesca ha deciso di abbinare al suo outfit black, un trucco blu molto chic e particolare.

Sono tante le stelle che hanno sfilato sul red carpet di una delle manifestazioni più importanti del cinema italiano. Fra i beauty look però hanno prevalso gli sguardo intensi e bold in tantissime declinazioni.

Francesca non ha mai nascosto la sua passione per il make up e la voglia di sentirsi femminile, ma soprattutto di sperimentare con il trucco. Fra i trend che la cantante ha voluto provare c’è il bold eyes.

Bold d’altronde è ormai la parola chiave quando si parla di tendenze make up. Un trucco perfetto per regalare un dettaglio moderno e per accendere lo sguardo in un solo tocco. Per creare questo beauty look, come ci insegna la Michielin, basta un unico strumento: l’eyeliner. L’ideale per tracciare delle linee geometriche, spesse e acute.

La tecnica dei bold eyes dunque reinterpreta in modo nuovo il super tradizionale cat eye, optando per decori aerodinamici. Il suo segreto? Definire l’angolo interno dell’occhio, sostituendo il punto luce, superando la rima cigliare per toccare direttamente l’osso del naso. Il risultato sono occhi in primo piano e affascinanti. Si tratta di un trucchetto dei make up artist? Più la riga dell’eyeliner è grossa più sembrerà grande l’occhio. Questo perché l’attaccatura delle ciglia superiori si sposta.

Francesca Michielin ai David di Donatello ci insegna a giocare con i bold eyes. Come? Sostituendo il nero con il blu: un colore intenso e con un effetto contrasto davvero straordinario. Le tips per ricreare il trucco sono poche, ma semplicissime.

Punta su uno strumento con manico a collo di cigno per non intralciare la visione e creare il tratto senza problemi. Il pennellino deve essere rigido per evitare che le setole si aprano rendendo la riga storta anziché drittissima. Per linee angolate decise tieni l’eyeliner sempre rovesciato. Inoltre ricordati che, se l’occhio è bold, il make up del resto del viso dovrà essere nude: in questo modo i grafismi risulteranno ancora più cool e accattivanti.