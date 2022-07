I l trucco perfetto per l’estate si basa tutto su sfumature calde che ricordano il tramonto, parola di Aurora Ramazzotti

Dall’inizio dell’anno i make up trend andati per la maggiore, offline ma anche moltissimo online sui social network, sono stati all’insegna del colore. Abbiamo visto eyeliner grafici rosa, gialli e verdi, rossetti fucsia e tanto shimmer. Ispirazioni super wow perfette se ami realizzare un trucco divertente e gioioso. Se invece per l’everyday make up preferisci soluzioni più semplici le nuance calde sono l’ideale, soprattutto in estate quando la pelle si abbronza leggermente. A insegnarcelo è anche Aurora Ramazzotti, sfoggiando un summer beauty look semplicissimo ma al contempo di grande impatto.

Make up occhi marrone

Per realizzare il suo trucco Aurora Ramazzotti ha deciso di puntare soprattutto sugli occhi, intensificandoli con sfumature nocciola molto simili a quelle dei suoi occhi che proprio grazie a questa similitudine cromatica risultano esaltati.

Per replicare il suo make up prendi un ombretto nocciola caldo, ancor meglio se leggermente shimmer, ma non troppo. Stendilo nella piega dell’occhio in modo copioso e sfumalo verso l’alto. Questa tecnica permette di dare tridimensionalità allo sguardi senza appesantirlo perché evidenzia le naturali pieghe della pelle. Sfuma lo stesso ombretto anche verso l’esterno, in modo che il colore sia evidente anche oltre la piega. Per la palpebra mobile opta invece per un ombretto burro da applicare in modo uniforme.

A questo punto munisciti di una matita marrone morbida leggermente più scura, crea una linea sottilissima all’attaccatura delle ciglia e sfumala verso l’esterno formando una piccolissima codina, quasi impercettibile ma funzionale per dare l’illusione che l’occhio sia più allungato del reale.

Con la stessa matita evidenzia anche la rima inferiore. Se non hai una matita marrone non temere, puoi ricreare lo stesso effetto applicando un ombretto un po’ più scuro di quello usato per la parte alta dell’occhio, usando un pennellino piatto.

Per completare il make up occhi non può mancare il mascara, ancor meglio se marrone ma in assenza anche il classico nero non stona.

Labbra nude

Per il resto del viso Aurora Ramazzotti si limita a pochissimi altri accorgimenti, che quasi non si notano ma che essendo anch’essi nei toni caldi contribuiscono a dare all’intero look summer wibe perfette, enfatizzate anche dai capelli effetto bagnato. Per scaldare l’incarnato ha infatti scelto un blush matt color pesca, mentre sulle labbra un lip balm nude, ma con una leggera punta di marrone, ovviamente caldo, che si sposa perfettamente con il make up occhi.