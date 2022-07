Luglio? È il mese perfetto per scoprire il sun inspired make up

V oglia di sfoggiare un beauty look dall'effetto "baciata dal sole" e molto di più? Allora devi provare il sun inspired make up

Siamo nel pieno della stagione estiva. Il sole riempie le nostre giornate e le inonda di allegria, voglia di divertirsi, di osare e di sperimentare cose nuove. Sia se si parla di viaggi, esperienze o nuove abitudini da creare, sia se si parla di stile e di beauty look. Come il sun inspired make up.

Un concentrato di bellezza ed energia che si ispira direttamente al sole, in tante versioni diverse. Da quelle più minimal a quelle più eccentriche. Ma sempre puntano a far brillare il volto, donando luminosità allo sguardo e all’incarnato. Proprio come se fossi stata baciata dal sole e non solo.

E quale mese migliore di Luglio per provare il sun inspired make up? Forse nessuno! L’importante è sapere come fare e dare sfogo alla tua creatività e voglia di sperimentare. Optando per i prodotti giusti e per un beauty look all’insegna della luminosità, per un effetto shine assolutamente strepitoso.

Per prima cosa, quindi, si parte dal viso. Impreziosendolo con un make up in grado di illuminarlo esattamente come farebbe il sole. Come? Applicando il bronzer in particolare su guance e naso, ovvero quei punti in cui il sole da il meglio di sé, proprio come se fossi appena tornata da una giornata dedicata all’abbronzatura. Ovviamente senza esagerare e optando per la tonalità di prodotto più simile alla tua carnagione. E sfumando sempre il bronzer, la terra, il blush o l’illuminante con un pennello, evitando zone troppo marcate e assicurandoti un effetto super naturale.

Ma arriviamo al punto forte del sun inspired make up, ovvero gli occhi. Per rendere il tuo trucco a prova di sole, infatti, dovrai scegliere degli ombretti dei colori della terra, caldi. Ma anche nei toni dell’arancio o nude, fino anche al giallo o all’oro. Sempre in piccole quantità per un risultato il più naturale possibile. E se la voglia di osare è parte di te e in estate vuole dare il meglio di sé?

Beh il sun inspired make up è la tua occasione per ricreare un sole nei tuoi occhi. Nel vero senso della parola. Optando per un trucco grafico con l’aiuto di un buon eyeliner colorato, andando a disegnare dei raggi sull’arcata superiore dell’occhio ( ma anche al di sotto della rima inferiore) e che potrai riempire con l’eyeliner stesso o con un bell’ombretto. E per un make up ancora più brillante, anche con una cascata di glitter.

Sfoggiando un sun inspired make up dalla sua versione più naturale e delicata a quelle più strong e dall’effetto wow assicurato. Provare per credere.