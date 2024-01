Latex Lips: il trend delle labbra effetto vinile che spopola sui social

S educenti, luminose e facili da realizzare, le "Latex lips" sono l’ultimo trend make up virale su Tik Tok

Se hai dato un'occhiata al tuo feed sui social network nelle ultime settimane, sicuramente avrai notato la tendenza delle "Latex lips". Si tratta di un trucco per le labbra che ricrea l'effetto lucido e riflettente del lattice, regalando un aspetto più voluminoso e seducente alla bocca.

.

Cos'è il trend delle Latex Lips

A lanciare per prima il tormentone delle Latex Lips è stata la make up artist e content creator Claudia Neacsu, che ha condiviso sul suo profilo Tik Tok diversi make up look con le labbra lucidissime e colorate. Il suo hashtag #latexlips ha raggiunto oltre 18 milioni di visualizzazioni, ispirando tantissime altre beauty addicted a replicare la sua tecnica.

Come si fanno le Latex Lips?

Il trend delle "Latex Lips" consiste nell'applicare un rossetto intenso sulle labbra, seguito da un gloss trasparente o glitterato per ottenere un effetto lucido e brillante, in grado di rendere le tue labbra ancora più belle e sexy.

Il colore del rossetto può variare a seconda dalle tue preferenze e dalle occasioni, ma i più popolari sono il rosso, il fucsia, il viola, il marrone e il bordeaux. È importante che il colore sia intenso e pieno, per contrastare con il gloss e creare un effetto tridimensionale.

Se hai dimestichezza con il trucco labbra, puoi sperimentare con un look ombré, usando due rossetti dello stesso tono ma con sfumature diverse per un effetto ancora più glam.

Tutorial step by step

Per ricreare le Latex Lips, ti bastano solo tre prodotti, che probabilmente già possiedi nella tua make up collection.

Per cominciare, usa una matita labbra: serve per disegnare con precisione il contorno della bocca e facilitare l'applicazione del rossetto. Prediligi una matita che si adatti al colore che desideri indossare oppure, opta per una tonalità più neutra, per creare giochi di luce e ombre.

Questa è la parte più importante: scegli il rossetto che vuoi indossare, meglio se a lunga tenuta.

Sentiti libera di selezionare il colore che più ti piace, ma cerca una tonalità che valorizzi la tua carnagione e sottotono di pelle.

Infine, per completare il look, applica un gloss trasparente o con glitter. Questo passaggio aggiunge luminosità e riflessi alle labbra, rendendole brillanti e audaci.

Per ottenere un look più sobrio preferisci un gloss che si intoni al colore del rossetto, diversamente opta per un lucidalabbra trasparente, così da aumentare il contrasto.