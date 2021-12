L abbra a baciare per le feste? Fra effetti sparkling, glitter e finish specchiato, è arrivato il momento di regalarti una bocca super glam da Natale a Capodanno

Scintillanti, iperfemminili e tutte da baciare: sono le labbra delle feste. Un concentrato di glamour e di voglia di scintillare nel periodo più magico dell’anno. L’obiettivo? Distinguersi e farsi notare anche a casa, con un beauty look favoloso.

Labbra da baciare sotto il vischio

Dalla Vigilia di Natale a Capodanno, i rossetti dalle feste 2021 hanno formule strepitose, da quelle glitterate all’effetto sparkling, sino al finish specchiato. Perché ora, dopo un lungo anno, è arrivato il momento di brillare al massimo.

I colori

Ogni nuance esprime un’emozione e lo fanno anche i rossetti. A Natale svelano la voglia di divertirsi e di ritrovare brio e spensieratezza. Non a caso si punta su tonalità estreme e gloss glitterali, simboli del divertimento e in grado di illuminare con un solo tocco il make up delle feste.

Gloss trasparente – Vivacizzato da scintille dorate o argentate, questo lipstick regala fascino e glamour, lasciandosi ispirare dal sole e dalla luna

Red lipstick – Le labbra rosse sono un must delle feste natalizie, da sfoggiare in tutte le sfumature possibili.

Come abbinare il rossetto al trucco occhi

Se le labbra scintillano in occasione del Natale 2021, gli occhi non sono da meno. L’importante è trovare l’abbinamento giusto. Meglio evitare un ombretto nero intenso che potrebbe in qualche modo rubare la scena alla bocca. Sono ottime invece le combo di colore ben sfumate. Puoi provare il nero-marrone, il nero-blu o il nero-vinaccia che donano intensità, ma non “appesantiscono lo sguardo”. A regalare il tocco finale è una bella passata di mascara.

Il make up delle feste 2021

Quando si parla di festività e make up c’è solo l’imbarazzo della scelta, con tanti beauty look strepitosi e bellissimi.

Occhi scintillanti e labbra rosse

Questo make up, semplice da realizzare e di sicuro effetto. Il trucco più classico del periodo natalizio prevede ombretto chiaro e shimmer sugli occhi, accostato a labbra rosso intenso. Si tratta di un trucco veloce da realizzare e super sicuro. Il must? Matita labbra e rossetto opaco a lunga tenuta per affrontare le cene e i pranzi con i parenti.

Trucco oro super glam

Il trucco oro è un altro grande classico. Per renderlo elegante e ancora più glamour puoi puntare su un finish scintillante. L’abbinamento è quello con il rossetto rosso oppure con labbra nude per un effetto sofisticato.

Il marrone sensuale

Fra i trend del 2021 troviamo il make up marrone. Si parte dalle labbra, passando una matita medio-scura e riempiendo il tutto con un rossetto chiaro da sfumare al meglio. Sugli occhi invece è importante puntare su nuance satinate e luminose, senza dimenticare il mascara.

L’eyeliner per il trucco grafico

A caccia di un trucco grafico e di ispirazione vintage? Prova con l’eyeliner! Definisci la riga inferiore, mentre sfuma quella superiore, rendendo più morbido il make up in stile anni Settanta.

Look glam sulla scala dei nude

Per un look glam puoi giocare sulla scala dei nude. Il risultato è un trucco elegante e sensuale, ispirato a Kim Kardashian. Punta sui toni freddi, dal marrone sino al grigio, passando per il tortora e il platino, utilizzando questi colori su occhi, labbra, terra e blush. L’importante, come sempre, è bilanciare le nuance in base all’incarnato.

Gli ombretti duochrome

Gli ombretti duochrome sono il super trend del make up delle feste. Si punta dunque su due o più colori da posizionare in base alla luce. Dalle polveri compatte ai pigmenti sino alle creme, basta pochissimo per ideare un look scintillante.

In rosa elegante e romantico

Per un make up elegante e romantico, l’ideale è il rosa. Una nuance da usare su occhi, labbra e guance, regalando delicatezza e tridimensionalità, grazie alle tonalità che si sovrappongono. Le texture migliori? Quelle in crema con scale di vinaccia e rosa che virano sino a rosso e al viola.

Smokey eyes grey

Lo smokey eyes è da sempre uno dei migliori trend beauty per le feste. Perfetto per la serata di Capodanno, dona un look elegante e deciso, dal grande fascino. Basta stratificare polvere con diverse intensità, aggiungendo una riga di nero e sfumandola fino alle ciglia, da infoltire con tanto mascara. Le labbra? Rigorosamente nude o aranciate.

Come far durare il rossetto

L’obiettivo del make up delle feste? Deve durare a lungo. Il rossetto deve essere rigorosamente no-transfer. Ci sono moltissime tecniche e trucchetti per un trucco long lasting. Ad esempio è possibile applicare una quantità di rossetto con il polpastrello, evitando così macchie e stemperando la texture.

La bocca così sarà colorata ma in modo più soft, con un effetto modernissimo. Se invece vuoi per forza un risultato impeccabile, applica la matita su tutte le labbra, passando un velo di cipria e un dischetto per tamponare. Una grande attenzione va riservata alle texture. Per evitare che il colore si trasferisca sono meglio le formule cremose, ottime pure le soluzioni matte liquide.