L 'ultima idea geniale da rubare a TikTok? Dimenticare le ciglia finte spesse, a farfalla e molto vistose e optare per le cosiddette Half Lashes, ciglia "a metà", che allungano lo sguardo e lo intensificano con effetto lifting e antiage.

Le ciglia finte non sono mai sembrate così naturali! Il merito è della nuova tecnica, già virale, di TikTok: si chiamano Half Lashes e trasformano lo sguardo con semplicità, aprendolo verso l'esterno. L'idea di base è molto semplice e, proprio per questo, geniale: incollare le ciglia sono su metà della rima superiore. Un effetto Foxy Eye, che permette di allungare lo sguardo, conferendo al make up una sensualità innata e particolare. Uno stile che si addice a qualsiasi tipo di trucco, da quelli più colorati e particolari a quelli naturali, quasi invisibili. Elie Saab, ad esempio, ha portato le ciglia a metà in passerella, abbinandole semplicemente a palpebre leggermente glossate e labbra dal finish shimmer, rosate e voluttuose. Un'idea per chiunque desideri dare allo sguardo un'aura più ammaliante e sensuale, che ricalchi uno stile alla Bella Hadid o alla Kendall Jenner. Allungare lo sguardo, anche solo con delle ciglia finte è il sistema migliore per ottenere un cat-eye naturale, senza nemmeno utilizzare l'eyeliner.

Come applicare le ciglia solo su metà occhio?

La prima cosa da fare prima di applicare le Half Lashes è tagliare le ciglia finte con precisione. Perché l'effetto risulti naturale quanto basta, infatti, è importante che la parte di fake lashes che dovrebbe essere posizionata nell'angolo interno dell'occhio venga posta esattamente a metà della rima cigliare superiore. In questo modo, le ciglia finte più corte si fonderanno facilmente con quelle naturali e solo la parte esterna dell'occhio godrà di un bell'effetto extension ciglia. Per ottenere un vero e proprio cat-eye look, incolla le ciglia più corte esattamente in corrispondenza della rima cigliare e, successivamente, inclina le tue fake lashes di pochi millimetri. Il risultato sarà un lifting istantaneo.

Half Lashes e trucco: qual è l'abbinamento giusto?

Per rendere le Half Lashes ancora più sensuali e sottolinearne la silhouette, il tuo miglior alleato è l'eyeliner. Come disegnarlo perfettamente? Inizia dall'angolo interno dell'occhio, creando una linea sottilissima e ben attaccata alla rima cigliare, da inspessire leggermente verso l'esterno del make up. Ovviamente, anche l'ombretto dovrà rispettare la forma allungata data dalle Half Lashes e, dunque, l'ideale è utilizzare una nuance chiara per l'angolo interno dell'occhio, che dovrà sfumare in una tonalità più scura verso l'esterno. L'azzardo couture? Indossare solo e unicamente le ciglia finte e lasciare il resto del viso senza un vero di trucco.

Effetto ciglia allungate con il mascara

Se non ami utilizzare le ciglia finte, non temere: l'effetto Half Lashes può essere creato semplicemente utilizzando il mascara. Il segreto è applicare il mascara solo una volta su tutte le ciglia e, solo successivamente, ripassarlo - anche utilizzando la punta dello scovolino - sulla parte esterna delle ciglia. Per un risultato perfetto, fai attenzione e inclina il mascara in modo tale da direzionare le ciglia verso l'angolo esterno dell'occhio.