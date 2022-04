Frosty eyeshadow, sguardi di ghiaccio: i segreti di questo make up trend

G li ombretti delle tonalità fredde sono stati a lungo snobbati ma ora sono i protagonisti della tendenza del momento, frosty e glam

Il trucco occhi azzurro è stato un must have degli anni Ottanta e di buona parte dei Novanta ma si sa, questi ultimi stanno tornando a imporsi ovunque e di conseguenza, dopo decenni di oblio, gli ombretti color del cielo stanno facendo di nuovo capolino qua e là, diventando il fulcro di molti make-up look. La versione moderna di questo classico si avvale di ombretti metal o perlati, che rendono lo sguardo molto simile a un’opera d’arte ghiacciata e che grazie a tale caratteristica prendono il nome di Frosty eyeshadow.

Il loro bagliore è unico e dovresti seriamente prendere in considerazione l’idea di sperimentare questa tendenza, soprattutto se hai in programma una serata glam durante la quale risplendere.

Frosty eyeshadow: le celeb che non hanno resistito

Molte le star che in questo periodo stanno sfoggiando i frosty eyeshadow in modi diversi, da Hailey Bieber a Nicole Richie, passando Jennifer Lopez, Zendaya e naturalmente le altre ragazze di Euphoria.

Se cerchi qualche idea per rendere il tuo sguardo ghiacciato quindi, dirigiti verso le loro pagine Instagram e lasciati ispirare.

Come rendere frosty il tuo sguardo

Per realizzare un trucco occhi frosty devi ovviamente munirti di ombretti ad hoc. Le gradazioni migliori per creare l’effetto ghiaccio sono pastello argentate ma non esiste una regola precisa, se prediligi i tono scuri anche il blu va benissimo, purché sia luminoso e assolutamente non mat. Via libera anche a grigio e lilla. Assolutamente bandita, invece, qualunque sfumatura calda, nemica giurata dell’effetto frosty.

Per fare in modo che il colore risulti ancora più brillante, prima di applicare l’ombretto stendi su tutta la palpebra mobile un primer occhi, così da uniformare la base e fissare meglio i pigmenti.

Ricorda, inoltre, che la tecnica per replicare questa tendenza non è universale. A rendere iconico il trucco ghiacciato, infatti, è soprattutto il colore, che può essere usato per realizzare uno smokey eyes, ma anche un halo make up, a seconda delle tue preferenze.

Qualunque sia la tua scelta ricordati però di mixare sempre insieme almeno due gradazioni diverse di colore, in modo da giocare con le luci e le ombre e donare al tuo sguardo un effetto ancora più frosty.

Per le labbra, opta per un gloss trasparente con un filo di blu all'interno o per un rossetto nude, sempre però nei toni freddi.