Demi Lovato, extension ciglia da urlo e make up nude: il beauty look è super glam

I spirazioni make up di tendenza e dall'effetto super glam? Ecco il beauty look di Demi Lovato, un mix perfetto di tonalità nude e dettagli di pura seduzione

Ciglia extra long per uno sguardo carismatico e ammaliante e make up nude, all’insegna della semplicità e della bellezza naturale. Che dire, il beauty look di Demi Lovato è davvero un tripudio di fascino e seduzione. Il tutto con pochi e semplici dettagli di pura eleganza ben calibrati e che vanno ad esaltare ancora di più i lineamenti e la personalità della giovane e famosissima cantante e icona pop americana.

Un mix davvero unico e super glam. Che mixa la semplicità dei toni nude con il volume extra delle extension sulle ciglia. Catalizzando l’attenzione sullo sguardo e trasformandolo nel vero protagonista dell’intero make up.

Che dire, il beauty look di Demi Lovato è davvero l’ispirazione cool che stavamo aspettando. Per non passare mai inosservate ma senza rinunciare alla propria naturalezza e a mantenere chiari e definiti i lineamenti e i punti di forza del viso. Il tutto con un make up total nude ben bilanciato e steso a regola d’arte, sia sul volto che sulle palpebre. Ma anche sulle labbra, impreziosite con un velo di rossetto matte. E con l’aggiunta di una leggerissima passata di blush, perfetto per illuminare le gote donando a tutto il volto quell’aspetto luminoso e fresco tipico delle giornate di sole.

Un mix di toni e sfumature che non appesantiscono l’incarnato della cantante ma che permettono di focalizzare la propria attenzione sul vero punto di forza dell’intero beauty look di Demi: gli occhi. Magnetici, sensuali e dolci allo stesso tempo. Che dire, le extension sulle ciglia sanno davvero trasformare lo sguardo, impreziosendolo di un’allure difficile da dimenticare.

Un dettaglio make up che, per essere fatto alla perfezione, è sempre meglio che venga applicato da un esperto. Ma che saprà regalare al vostro sguardo quel tocco di assoluta esclusività, di mistero e profondità in più.

Perfetto per ricreare il beauty look di Demi Lovato e sfoggiare uno stile da vera star. Rendendovi regine di stile e testimonial di bellezza ovunque voi siate. Con un make up super glam e già di tendenza. Non vi resta che provare e allenarvi a sbattere le ciglia.