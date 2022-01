C os'è il lip blushing, il trattamento estetico per labbra sempre al top, definite e del colore che avete sempre sognato

Le mode si sa, prima o poi ritornano. E lo fanno stando al passo coi tempi e migliorando di volta in volta (o almeno questo è quello che si spera sempre!). E non parliamo solo dei classici capi di abbigliamento che tenevamo rinchiusi nell’armadio, nostro o della mamma, e che inaspettatamente tornano a essere super cool. Ma anche di accorgimenti di bellezza e tecniche di make up di qualche anno fa che tornano a essere tra le più richieste dalle donne di tutto i mondo. Un esempio? Il lip blushing.

Ovvero la versione 3.0 moderna e più leggera (meno male) del classico tatuaggio alle labbra che impazzava nei primi anni duemila. E che veniva sfoggiato con orgoglio e carisma da celeb del calibro delle Spice Girls (la girl band più famosa della storia e promotrice del girl power, giusto per rinfrescarvi la memoria). Una tecnica di make up semi permanente che punta a modificare la forma delle labbra. Ma senza rischiare di fargli perdere naturalezza e bellezza. Definendole con maestria e leggerezza, proprio come un filo di un make up. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come si esegue il lip blushing.

Cos’è il lip blushing

Complice la mascherina che (aimè) ci siamo abituate a portare negli ultimi anni, la cura delle nostre labbra per alcune di noi è diventata una questione di second’ordine. Puntando, invece, su altri dettagli del nostro volto, come gli occhi. Grandi protagonisti del biennio appena concluso. Ma attenzione, perché è arrivato il momento di pareggiare i conti e di donare alle vostre labbra tutte le attenzioni e il protagonismo che si meritano (e che non avrebbero mai dovuto perdere). Ed è proprio qui che torna a farsi avanti una procedura super richiesta per regalare alle labbra un aspetto sempre impeccabile, naturale e a dir poco strepitoso, il lip blushing.

Di fatto una tecnica che, come detto, ricalca un po' il tatuaggio al contorno labbra di qualche anno fa. Ma in modo molto più soft e completo. Una procedura di bellezza che, come suggerisce il nome stesso, si ispira al blush che si è solite applicare sulle gote, creando un effetto più pieno e omogeneo. Migliorando la forma delle labbra stesse (andando a “lavorare” su eventuali asimmetrie) e modificandone il volume e il colore in ogni loro parte.

Il lip blushing, quindi, si può definire come una sorta di trucco semipermanente super naturale. E quasi per nulla invasivo (anche se può essere leggermente fastidioso vista la sensibilità della parte in cui viene eseguito). E con una durata molto più lunga del filler, dai tre ai cinque anni. Di cui ne rappresenta una validissima alternativa. Ma come si esegue praticamente?

Come si esegue il lip blushing

Forse sarà scontato dirlo (ma non si sa mai) ma il lip blushing è un vero e proprio trattamento estetico e in quanto tale deve essere eseguito solo da personale esperto e specializzato. E che richiede almeno un paio di sedute a distanza di diverse settimane tra loro. E una sorta di mantenimento annuale nel caso in cui si voglia prolungare l’effetto dato dal trattamento il più a lungo possibile.

Durante il primo appuntamento viene effettuato il disegno delle labbra, scelto il colore che si andrà a realizzare e solo dopo si andrà ad iniziare il trattamento vero e proprio, perfezionando il tutto durante il secondo appuntamento.

Il risultato? Una volta fatto lip blushing le labbra avranno un colore piuttosto accentuato, vivo, intenso. Che andrà via via sbiadendo (di circa del 30-50%) fino a raggiungere la cromia scelta inizialmente, e che sarà poi quella definitiva. Naturale ed esattamente corrispondente alla vostra idea originaria.

Garantendovi labbra più piene, definite, colorate e sempre perfette in ogni occasione. Ed evitandovi di imbattervi in sbavature di make up e di dover applicare più strati di rossetto. Vi basterà una leggera passata di gloss per realizzare un meraviglioso effetto lucido o semplicemente di burro cacao per mantenerle sempre sane, morbide e ben idratate.

Il consiglio

Ma attenzione! Tenendo conto della durata del trattamento e di ciò che viene fatto con il lip blushing, il consiglio è sempre quello di non esagerare (cosa che vale sempre quando si parla di trucco e non solo). Lo scopo, infatti, non dovrebbe mai essere quello di cambiare i vostri già splendidi tratti naturali. Meglio, quindi, optare per nuance leggere, chiare, che siano in armonia con il vostro incarnato e per una definizione delle labbra che segua sempre il vostro disegno naturale.

E soprattutto di farlo con consapevolezza, mai per imitare qualcuno ma solo per voi stesse. Regalandovi un aspetto al top, capace di esaltare ancora di più ciò che siete e che vi ha donato Madre Natura. Per un effetto super wow che vi soddisfi senza snaturarvi mai.