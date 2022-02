Come truccare la pelle scura: tips e look a cui ispirarsi

Se è vero che ognuno è libero di scegliere i colori che piacciono di più per il trucco labbra, occhi e viso, è altrettanto vero che esistono dei piccoli “tricks” per andare a colpo sicuro quando, per esempio, bisogna truccare una pelle scura e si vuole valorizzarla al meglio. Abbiamo raccolto per te un sacco di consigli di make-up su come truccare la pelle scura. Leggili tutti!

Pelle scura: le tipologie

Facile dire: pelle scura. Non esiste infatti una sola tipologia. Partiamo da questo presupposto, fondamentale per individuare il make-up migliore da indossare. Per esempio, una pelle mediterranea scura ha solo bisogno di trovare il giusto match tra colori e prodotti mentre su un incarnato molto scuro puoi decidere di lavorare soltanto la base valorizzando i punti di luce e i volumi con il giusto mix di correttori, polveri e fondotinta. Iniziamo proprio da questo prodotto che, come sai, è importantissimo per creare una base impeccabile. Vediamo insieme come scegliere quello giusto.

Come truccare la pelle scura: la scelta del fondotinta

La prima cosa da valutare è il sottotono del proprio incarnato: come esistono molte sfumature di pelle scura, così vale per il sottotono che è diverso da pelle a pelle. Il primo step, dunque, sta tutto nel capire se la pelle tende ad avere un tono freddo o caldo. Per farlo, basta accostare la pelle a una pezzo di stoffa bianco (va bene anche una camicia), alla luce naturale. Se la tua pelle tende al giallo-rosso, scegli un fondotinta dai toni caldi, mentre se hai una lieve tendenza al rosa, dovrai scegliere un fondotinta dai toni freddi. Come per le pelli chiare, invece, bisogna scegliere poi un colore di fondotinta che sia il più simile possibile a quello dell'incarnato e che, allo stesso tempo, non sia troppo coprente perché l'obiettivo non è camuffare ma valorizzare la bellezza di questa tipologia di pelle. Attenzione, poi, a quella molto scura: in questo caso si può utilizzare un prodotto leggermente più chiaro per limitarsi a schiarire la zona centrale del viso, realizzando un leggero contouring che illumina il viso. Una buona scelta potrebbe essere optare per un fondotinta sui toni aranciati, ma sempre dalla texture leggera. La pelle scura, poi, tende a produrre più sebo: preferisci un prodotto specifico per pelli grasse o miste con un finish luminoso sì, ma leggermente matte. Potrebbe essere utile applicare prima un primer opacizzante per essere più sicuri del risultato.

Come truccare la pelle scura: le labbra

Sulle labbra le nuance che rendono meglio sono quelle nella palette dei nude più scuri, come il marrone, per esempio. Ma se vuoi sbizzarrirti con il colore, puoi sempre sperimentare con il viola, l'arancione e il classico rosso, un vero passe-partout per tutti le carnagioni. Vuoi rendere più intensa la tonalità di rossetto? Puoi applicare una base chiara (o il fondotinta stesso) per coprire il colore delle mucose e far risaltare al meglio i pigmenti.

Come truccare gli occhi

Il consiglio - se ami il colore pieno – è indossare il classico viola o il blu elettrico. In realtà, i colori nude metallici sono i più eleganti da vedere sulla pelle scura, bronzo incluso, soprattutto se si tratta di un ombretto molto pigmentato. Capitolo a parte per alcuni ombretti in crema molto intensi. Un trucco “sopra le righe” potrà puntare a nuance fluo e ad eyeliner geometrici che strizzano gli occhi agli anni Sessanta. Giallo, arancione, rosso, azzurro e blu: per chi vuole osare, c'è davvero l'imbarazzo della scelta! E il trucco delle ciglia? Per metterle in evidenza, meglio usare un mascara incurvante e volumizzante.

Come truccare la pelle scura: il blush e l'illuminante

Per completare il make-up di chi ha la pelle scura, bisogna saper scegliere anche i colori migliori per il fard e l'highlighter. Le tonalità migliori sono le nuance del bronzo, il rosso e l’arancio: sono tutte in grado di esaltare nel modo giusto le pelli più scure.

