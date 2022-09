Colori caldi e sguardo intenso: il beauty look di Miriam Leone fa scuola

C aldo, sofisticato, elegante. Il beauty look di Miriam Leone è un mix di seduzione e fascino tutto da copiare, per sfoggiare anche tu uno sguardo intenso e magnetico che sarà impossibile non notare

Sguardo intenso e stile minimal. Un look da vera diva, elegante, sofisticato ma allo stesso tempo carico di charme e di un magnetismo difficile da non notare. Il beauty look sfoggiato da Miriam Leone durante la sfilata di Fendi alla MFW22 in corso è davvero un mix seducente di colori caldi e cromie delicate ma dall’effetto intenso. Un make up capace di valorizzare il suo incarnato in modo naturale e di impreziosire il suo look con un tocco di calore e dolcezza davvero unica.

Un concentrato di vera bellezza, che ha saputo esaltare ancora di più lo stile unico e inconfondibile dell’attrice che per l’occasione ha scelto di puntare tutto sullo sguardo. Optando per un make nei colori caldi nude e marrone, enfatizzando lo sguardo e regalandogli una profondità e un’intensità davvero magnetica. Se anche tu vuoi ricreare questo strepitoso beauty look, quindi, non dovrai fare altro che puntare tutto sulla semplicità. Applicando un velo di fondotinta per uniformare il colorito del volto, una pennellata leggera di blush o cipria per rendere le gote più rosee e un filo di rossetto nude o pesca.

E per gli occhi? Beh, per ottenere lo stesso sguardo intenso di Miriam è qui che dovrai concentrare il tuo massimo impegno. Applicando una leggera linea di eyeliner sulla rima superiore dell’occhio. Una bella passata di mascara per volumizzare le ciglia e creare un effetto morbido e seducente e applicare una piccola dose di ombretto. Optando per dei colori caldi come il marrone, magari con effetto shine, sfumandolo leggermente come una sorta di smokey eye ma in versione chic. E il tuo beauty look dallo sguardo intenso e dai toni armoniosi e avvolgenti è pronto.

Se poi vuoi donare un tocco di eleganza al tuo stile, puoi optare anche tu per un outfit monocolore. Per esempio sfoggiando un completo nei colori delicati del rosa antico come quello di Miriam Leone. Avvolgente e super sexy, che valorizza la figura dell’attrice ma che non toglie l’attenzione sul vero protagonista del suo look. Un make up ad alto tasso di seduzione e magnetismo. Non ti resta che provare, quindi, diventando anche tu una diva da passerella e sfilando con un beauty look eccezionale durante tutta la tua giornata.