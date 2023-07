Chic, glamour e sensuale: il make up di Benedetta Porcaroli a Parigi è da imitare

E legante, pieno di fascino e assolutamente da copiare. Ecco il makeup di Benedetta Porcaroli, l'ispirazione che stavano cercando direttamente da Parigi

Basta solo una parola per descrivere il beauty look mostrato dall’attrice Benedetta Porcaroli a Parigi: irresistibile. Un makeup elegante, super sensuale, perfetto per essere sfoggiato nelle occasioni più chic ma anche in quelle più leggere. Purché la parola d’ordine sia una sola, glamour a ogni livello possibile.

Un trucco davvero eccezionale, sofisticato ma con un tocco dark che rende il volto di Benedetta Porcaroli ancora più magnetico e dal fascino ineguagliabile. Insomma, un makeup che vale la pena di replicare anche sul vostro viso, donandovi un allure unica e un aspetto da vere regine di stile.

Se vi state chiedendo come farlo, quindi, sappiate che non è poi cosi difficile, basta utilizzare i prodotti giusti, senza esagerare durante la loro applicazione e assicurandovi di ottenere un look il più naturale e armonioso possibile.

Dopo aver uniformato la base viso, quindi, con il solito fondotinta e una passata di blush sulle gote dall’effetto eccezionale, dovrete concentrarvi maggiormente sugli occhi, i veri protagonisti del beauty look di Benedetta Porcaroli. Un trucco che prevede un ombretto nei toni della terra con finish leggermente brillante, da applicare su tutta la palpebra in modo uniforme ma leggero. Per un effetto corposo ma dalle sfumature shimmer davvero da urlo.

Ma non solo. Il perché il makeup occhi di Benedetta Porcaroli spicca per intensità e lo fa grazie all’eyeliner applicato sia sulla rima superiore che su quella inferiore, contornando l’occhio interamente e aumentando la profondità dello sguardo. E terminando il tutto con una bella passata di mascara.

E le labbra? Beh, con uno sguardo come quello di Benedetta, per le labbra occorrono delle tonalità delicate, come un rossetto nude o nei toni del rosa che vira al ciliegia. Nuance super soft e naturali che armonizzano l’intero beauty look senza far perdere l’attenzione sugli occhi e sul loro strepitoso makeup.

Un trucco sofisticato, elegante e dal forte impatto visivo. Assolutamente da copiare e da fare vostro durante le occasioni che andrete a vivere durante questa lunga e nuovissima estate.