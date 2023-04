Cercate ispirazione? Allora guardate (ancora) il beauty look di Chiara Ferragni

I n cerca di ispirazione per un beauty look da capogiro in ogni singolo dettaglio? Allora dovreste prendere spunto (ancora) da Chiara Ferragni, un "total look" pieno di spunti da copiare all'istante

Se siete in cerca di ispirazione per un beauty look da capogiro la risposta alle vostre richieste è solo una, sempre lei, Chiara Ferragni. Una garanzia quando si tratta di nuove tendenze ma anche quando si vuole provare un makeup semplice ma di successo o un taglio da far invidia alle chiome delle star di tutto il mondo. Un pacchetto completo di dettagli cool da prendere a modello e da personalizzare secondo il vostro stile ma che, parola nostra, non passeranno per nulla inosservati.

E quando si parla di beauty look, quello di Chiara Ferragni sfoggiato durante il suo ultimo viaggio e condiviso sui social, è davvero un concentrato di fascino e bellezza. Un makeup che valorizza a pieno i colori naturali di Chiara e la delicatezza dei suoi lineamenti.

Un trucco leggero, naturale, che si caratterizza per i suoi colori nude o della terra. E che si può realizzare applicando una leggera passata di fondotinta a uniformare l’incarnato, una pennellata ben calibrata e leggera di blush sulle gote, per donargli un colorito come appena baciate dal sole, ombretto nei toni nude, mascara (ma non troppo) e un rossetto cremoso, idratante e morbido, dalle tonalità della terra. Per garantire alla labbra un fascino naturale e un aspetto super soft assolutamente eccezionale.

Se poi la parola dettagli vi piace e vi va di dargli il giusto valore, allora del beauty look di Chiara Ferragni non dovreste perdervi nemmeno la bellissima sua nail art. Una manicure coloratissima, che si caratterizza per i toni pastello, come il rosa, il giallo, l’azzurro, ecc. Ma che si differenzia con motivi e grafiche uniche su ogni unghia. Stelline, arcobaleni, linee, ecc. Insomma, se si vuole puntare all’originalità la manicure di Chiara Ferragni è quello che fa per voi (e per le vostre unghie).

Ma attenzione perché non è finita qui. Se già a Sanremo Chiara ci aveva sorpreso con un taglio radicale della sua lunga chioma bionda, sfoggiando un blunt long bob (o caschetto lungo) che ha fatto innamorare tantissime di noi, pare proprio che il corto sia entrato nelle sue grazie ancora di più. Se osservate bene, infatti, il caschetto di Chiara è ancora più corto. Uno slob, un taglio super preciso e un caschetto iper definito che arriva all’altezza del mento.

Un hairlook perfetto da sfoggiare in questa primavera estate 2023 e che, anche a giudicare dai like di apprezzamento sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, saprà conquistare le chiome di tantissime di noi. Come dire, non vi resta che provare e verificarlo di persona.