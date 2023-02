Cara Delevingne? È la conferma che il trend ombretto dell’anno è azzurro

V oglia di provare un makeup nuovo e di sicuro effetto? Ecco il trend ombretto azzurro lanciato da Cara Delevigne, per un trucco e uno sguardo super wow

Se vi state domandando quale sia il colore makeup di tendenza per la nuova stagione primaverile alle porte, sappiate che la risposta ci arriva direttamente dalla top model Cara Delevingne. Che sul suo profilo Instagram ha sfoggiato un trend ombretto nei toni dell’azzurro da lasciare senza fiato. Un colore che si abbina perfettamente ai suoi occhi ma che, se applicato correttamente, può valorizzare lo sguardo di chiunque. Donandogli luminosità e profondità allo stesso tempo e con un unico prodotto makeup.

Un trend ombretto che, ne siamo certi, impazzerà sulle palpebre di ognuna di noi. Perfetto per chi ha gli occhi e la carnagione chiara, poiché ne mette in risalto la luminosità ma anche per chi ha gli occhi scuri o verdi, addolcendo lo sguardo e regalandogli un fascino unico. Insomma, non ci sono davvero scuse per non farsi conquistare da questo colore e seguire il trend ombretto lanciato dalla talentuosa e icona di stile Cara Delevingne.

Un must have per ogni beauty addicted che si rispetti e che, pronta a seguire una moda che impazzerà fin dalle prossime settimane e per tutta l‘estate, sceglierà di provare subito questo trend ombretto, sfoggiandolo già dalla prima occasione.

Se poi si vuole copiare il makeup della modella, l’effetto wow è davvero assicurato. Dopo tutto non ci si può aspettare altro da una delle top model e attrici più apprezzate del momento e da un trend ombretto così eccezionale. Un makeup che non richiede molti passaggi e nemmeno molti prodotti. E che, naturalmente, si focalizza sullo sguardo. Dopo aver uniformato la base viso con un fondotinta e correttore, la cosa importante è quella di applicare il vostro ombretto azzurro solo dove necessario. Senza esagerare ma puntando a valorizzare punti ben precisi dei vostri occhi.

Una leggera passata nella parte interna della palpebra mobile, vicino all’attaccatura con il naso e la stessa cosa nella parte esterna. Sia sulla rima superiore che su quella inferiore. Lasciando, quindi, la parte centrale della palpebra mobile al naturale o con una dose di ombretto impercettibile. E finendo il tutto con una passata di mascara e con una linea di eyeliner a modi cat eye se vi volete sentire particolarmente seducenti.

Il modo migliore per sfoggiare questo trend ombretto super versatile in modo delicato ma di sicuro effetto. Valorizzando la cromia dello stesso e rendendo il vostro sguardo un concentrato di fascino che lascerà chiunque senza parole.