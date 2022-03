Capelli effetto bagnato e make up super bold: il beauty look di Chiara Ferragni a Parigi è da imitare

T endenze beauty a cui ispirarsi per essere sempre cool? Ovviamente il make up super bold e i capelli effetto bagnato di Chiara Ferragni, regina di stile e di nuovi trend

Non c’è che dire, quando si parla di beauty look e di tendenze da imitare il più in fretta possibile, Chiara Ferragni non ha davvero nessuna concorrenza. E ce lo ha dimostrato ancora una volta, proprio in questi giorni, sfoggiando un make up super bold da far invidia a chiunque. Il tutto impreziosito da un‘acconciatura a dir poco da urlo. Una chioma effetto bagnato, semplice ma portata con estrema eleganza e charme.

Una combo dal risultato davvero eccezionale che ha reso la nota influencer una delle protagoniste più fotografate e ammirate della Paris Fashion Week. Ma come si fa a imitare questo beauty look sofisticato e contemporaneo? Un trucco che non lascia spazio al minimalismo ma che punta a impreziosire lo sguardo con un make up super bold vistoso e capace di catalizzare l’attenzione sui vostri cocchi con un solo battere di ciglia?

In realtà il tutto è molto più semplice di quanto si possa pensare. Vi basta un eyeliner nero e tanta (tantissima) voglia di aggiungere un tocco intenso, magnetico e profondo ai vostri già splendidi occhi.

Il make up super bold di Chiara Ferragni, infatti, non è altro che un trucco grafico ultra deciso, corposo, volutamente esagerato. Che va a coprire gran parte della palpebra con un tratto pieno di eyeliner e/o matita nera. Allungando e riempiendo a dismisura la classica codina. Un make up a cui piace osare, sostituto d’eccellenza dei tradizionali ombretti e variante extra strong e decisamente più dark dello sfumato smokey eyes.

Il tutto abbinato a un make up nude sulle labbra e a un’acconciatura super easy dall’effetto bagnato. Lasciando la chioma sciolta e pettinata con una semplicissima e chic riga centrale.

Per farla vi basterà applicare sulla chioma un gel, una cera o un olio, inumidendo i capelli e pettinando i capelli con delicatezza. Per poi creare lo styling che più preferite con un phon, una piastra apposita per capelli bagnati o un diffusore. Realizzando un wet look a regola d’arte, super amato dalle celebe e a cui anche voi ni sarete più in grado di rinunciare.

Che dire, visto il risultato finale della sempre iconica Chiara Ferragni, non si può far altro che ammirare e apprezzare questo beauty look deciso e dal fascino indiscusso. Provando a ricrearlo anche voi e sfoggiando un make up super bold super originale, per un effetto super cool, intenso e che vi donerà carattere e sicurezza a ogni passo.