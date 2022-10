Caldo e passionale: dobbiamo imitare il beauty look di Valentina Ferragni

P assionale, seducente, carismatico. Il rosso è davvero il colore per eccellenza e Valentina Ferragni lo interpreta alla perfezione con un beauty look tutto da copiare

Non c’è che dire, quando la voglia di stupire prende il sopravvento non c’è nessuno che possa superarla. Di chi parliamo? Ovviamente di Valentina Ferragni e del suo nuovissimo beauty look dai toni caldi e sensuali. Per un concentrato di bellezza e di passionalità da lasciare letteralmente senza fiato.

Un mix di cromie e sfumature nei toni del rosso che, oltre a richiamare le nuance infuocate del suo incredibile outfit, donano al suo volto e al suo sguardo un’intensità e un magnetismo unico, a dir poco eccezionale. E il tutto senza risultare mai esagerato o poco armonioso con il suo incarnato. Insomma, questa volta l’influencer ha davvero battuto se stessa, sfoggiando un beauty look carismatico, originale e capace di valorizzare il suo volto e il suo intero stile con poche pennellate di makeup messe al posto (e nei toni) giusti. Come?

Ovviamente puntando sullo sguardo. Con maxi ciglia super voluminose, una bella riga di eyeliner sulla rima superiore dell’occhio e un passata di ombretto a tutta palpebra nei colori del rosso ma con un effetto sfumato davvero delicato e che sa armonizzare ancora di più i colori naturali del viso di Valentina. Ma non è finita qui. Anche le labbra vogliono la loro parte e nel beauty look dell’influencer spiccano per delicatezza ed eleganza, con un rossetto rosso ma dai colori tenui, quasi aranciato. Impreziosito con una passata di gloss che dona volume e sensualità alle labbra in pochissime mosse.

Infine, per rendere il tutto ben visibile e liberare il volto, ecco un hair look tutto da copiare. Una mezza coda alta con riga centrale e il resto della chioma che scende leggera sulle spalle. Per farla ti basta pettinare i capelli indietro con una pettine apposito, magari aiutandoti con un po’ di gel o lacca per fissare bene la chioma e per donargli un effetto bagnato da dieci e lode. Lasciando ricadere il resto della chioma sulla spalle, in modo morbido e ben pettinato. In un mix di colori e linee dall’effetto super wow e che devi assolutamente provare anche tu.