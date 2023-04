Blu come il mare: quanto ci piace il look di Dua Lipa come Barbie sirena?

V oglia di sfoggiare un beauty look di tendenza e a diretta ispirazione Barbie style? Ecco una Dua Lipa in versione Sirena tutta da copiare, per un makeup da urlo che non sapevi di amare

Chi di noi non ha mai giocato, almeno una volta nella vita, con la bambola più iconica di sempre, la Barbie. E chi, allo stesso modo, è già in trepida attesa per l’uscita del film dedicato alle entusiasmanti avventure della “ragazza” più cool e glamour al mondo? Sicuramente tante. Ma ecco che se ci si aspettava di vedere tutto rosa, arriva come un’onda improvvisa una marea di blu, a confondere le idee e a faci innamorare a prima vista. Perché diciamolo pure, Dua Lipa in versione Barbie Sirena è la cosa più cool che vedremo oggi e che ci sta già facendo impazzire.

Una splendida versione della cantante vestita da perfetta e modernissima sirenetta, in un concentrato di blu che fa concorrenza perfino al mare. E non solo per quanto riguarda “l’outfit” e gli accessori celesti della bella Dua Lipa sirena. Ma anche per il suo a dir poco eccezionale beauty look nei toni del blu elettrico e del jeans più glamour che ci sia.

E da sirena che si rispetti la protagonista non poteva che essere la chioma. Lunghissima, ondulata e ovviamente intensamente blu. Colore che richiama il mare, le onde, il cielo, la natura,. Ma anche il top e alla coda di Dua Lipa sirena, oltre che il makeup anch’esso ton sur ton.

Un trucco molto basico, delicato sul viso e nei toni nude sulla labbra. Ma che si focalizza sugli occhi e sullo sguardo con una bella passata di ombretto blu e una punta di illuminante nella parte centrale dell’occhio. Come dire, pochi dettagli ma buonissimi, che sanno valorizzare a pieno il fascino naturale di Dua Lipa, rendendola una credibilissima sirenetta in versione glamour. Esattamente come tutti personaggi che vedremo il prossimo luglio con l’uscita del film dedicato a Barbie e al suo magico mondo fatto di colori, brillantini e atmosfere super cool.

Nel frattempo non vi resta che provare anche voi a replicare questo makeup a diretta ispirazione marina, provando a calarvi della parte di Dua Lipa e sfoggiando un beauty look da sirena a dir poco eccezionale.