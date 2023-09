Profumi al fico: le fragranze perfette per lasciarsi alle spalle l’estate e accogliere l’autunno 

C erchi un profumo alla frutta unico e inebriante? Prova con le fragranze al fico, perfette per accogliere l'autunno fra note fresche, vibranti e dolci

Quando pensiamo alla frutta autunnale, la nostra mente corre subito agli agrumi come le arance, le clementine e i mandarini fino all’uva e alle prugne. Ma esiste anche un altro succoso frutto che prolifera proprio nel periodo fra la fine dell’estate e l’inizio di settembre, che merita di guadagnarsi il posto che gli spetta nel podio delle delizie autunnali: il fico.

Succoso, dolce, e morbido, il fico non è solo un frutto squisito da gustare ma è anche una scoperta inebriante e sorprendente in materia di profumeria. Sono sempre di più difatti i profumi al fico che si possono trovare al giorno d’oggi in commercio: a volte centralizzati attorno al sentore verde e fresco delle foglie, come attorno al dolce del frutto fino al legnoso dell’albero, a seconda di quale parte della pianta viene riprodotta. Ma non solo: in base agli accordi ai quali viene associato - da quelli marini a quelli ricchi di legni sensuali, elementi vegetali e note profonde - emerge sempre una nuova sfumatura della sua variegata personalità olfattiva, in un tripudio di fragranze diverse fra loro. Una frutto che, in base al mix e alla scelta di ogni naso, può riportarci all’estate appena trascorsa, facendoci ancorare ancora per un po’ al ricordo dei tramonti nelle spiagge e del mare cristallino, oppure avvolgerci nel caldo abbraccio autunnale.

Vuoi scoprire i migliori profumi al fico? Ecco la nostra selezione.

Acqua di Parma, Blu Mediterraneo Fico di Amalfi

Partiamo da un grande classico: il Fico di Amalfi, uno dei profumi della collezione Blu Mediterraneo di Acqua di Parma, composta da cinque fragranze che evocano l’energia, il sole e i colori del Mediterraneo italiano, che celebra la Costiera Amalfitana. Le note di testa, agrumate, si amalgamano a quelle di cuore, dove pepe rosa, gelsomino e accordi di nettare insieme ad accenti di foglie verdi evocano la morbida dolcezza dei frutti di fico.

Diptyque, Philosykos

Questa fragranza è un’ode a un ricordo di un’estate greca sul Monte Pelio dove, per raggiungere il mare, era necessario attraversare un frutteto di fichi selvatici che sprigionavano il loro profumo. Nonostante la presenza del fico nella sua interezza - la freschezza verde delle foglie, il sapore latteo dei fichi e la densità del suo legno bianco - in questo profumo il frutto si lascia scoprire sotto un’altra luce mettendosi quasi in disparte, mentre il cedro bianco esalta la forza legnosa dell'albero e della sua corteccia.

Prada, Les Infusions De Figue

Il fico, in questa fragranza, assume una nota verde-legnosa preponderante, immerso in muschi e agrumi che ricreano, in sinergia, il profumo avvolgente della pelle, permettendo alla personalità dell'ingrediente di fondersi con essa.

Armani Privé, Figuier Eden

Con questa fragranza, Giorgio Armani ha voluto ricreare la calda serenità di una serata italiana: il protagonista è l’albero del fico, la cui freschezza immutabile delle foglie e della linfa e il raso argenteo della corteccia sono racchiusi in una fragranza luminosa e fresca. Le nota di testa di bergamotto, mandarino, pepe rosa si fondono a quelle di tè, erba e fico e convergono insieme nelle note di fondo di iris e ambra.

L'Artisan Parfumeur, Premier Figuier

Una fragranza - ode a una giornata estiva in Provenza - del gruppo legnoso aromatico e unisex, nella quale l'inebriante profumo dell'albero di fico unito all’assafetida sfocia nelle note di cuore di fico, sandalo e latte di mandorla e le note di fondo quali cocco, sandalo, frutti essiccati e lime dal canto loro, in una freschezza avvolgente con note al latte e legnose.

Jo Malone London, Fig & Lotus Flower

In questo profumo i fiori di loto si fondono con l’aroma di fichi succosi e maturi che abbondano sugli alberi, in una fragranza floreale e leggera che si completa con note di neroli.

Simone Andreoli, Fico Nero di Sardegna

Un profumo dolce e cremoso che, con i suoi accenti verdi e le sfumature zuccherine, si tramuta in un tributo alla Sardegna e ai suoi paesaggi selvaggi. Un’interpretazione moderna e gourmand che vanta come protagonista olfattivo il fico nero di Chia.

Dior, Dioriviera

Creata da Francis Kurkdjian, questa Eau De Parfum unisex fruttata floreale unisce, nel suo nome, due elementi: il Sud della Francia, che ne è stata l’ispirazione, e Parigi, luogo di creazione di Dioriviera, in una fragranza che ha nel cuore il fico, accompagnato dalla rosa, con la quale compone un duo solare.

Federico Cantelli, Fico

Una fragranza fresca, fruttata e mediterranea, con all’interno non solo foglie di fico, ma anche fico seccato che aggiunge freschezza, latte di cocco e di mandorla e legno di sandalo.

Coquillete Parfum, Tan-Tan

In questo profumo la dolcezza del fico marocchino si unisce al vetiver su accordi ambrati, muschiati e cuoiati mentre il pino entra in scena creando un duo mistico con l’assenzio, per una fragranza sensuale e intensa.

Miller Harris, Hydra Figue

Un profumo che ritrae paesaggi incontaminati costellati di alberi di fico aromatici, in un vero paradiso bohémien, e che si traduce in una fragranza soisé, agrumata e acquatica, che unisce il fico al sale marino, allo zafferano greco e al legno di quercia, in un mix di note marine, speziate e fresche.