Il ritorno dell’heroin chic: dobbiamo preoccuparci?

I l ritorno della taglia 0 inizia a far paura, sulle passerelle delle nuove collezioni sono state avvistate nuovamente modelle magrissime dal volto scavato.

Negli ultimi anni, la moda ha iniziato a spostare l'attenzione dallo stereotipo di bellezza magra e snella, aprendo le porte a un'ampia gamma di corpi diversi. Modelle curvy come Ashley Graham e Paloma Elsesser hanno fatto la loro comparsa sulle passerelle, nelle campagne pubblicitarie e sulle copertine delle più importanti riviste di moda, portando un messaggio di inclusività e accettazione del corpo. Ma a guardare le ultime passerelle delle collezioni moda autunno inverno 2023/2024 sembra che questo approccio inclusivo nei confronti della bellezza sia stato ridimensionato, in favore della così detta "Heroin Chic", ovvero una estetica associata a un'immagine malata e magrissima.

Cosa significa "Heroin Chic"?

Il termine venne coniato negli anni anni '90, in particolare dalla rivista "The Face"ed ha visto Kate Moss come icona indiscussa di questo stile. Il volto scavato, il fisico androgino ed il suo aspetto "messy" l'hanno resa celebre in tutto il mondo, conquistando non solo le cover dei magazine più patinati ma anche quelle delle riviste scandalistiche, a causa delle sue dipendenze da alcol e cocaina. L'immagine dell'heroine chic richiede l'ossessione per una magrezza estrema e il conseguente distacco da un tipo di alimentazione sana e bilanciata. Negli anni passati questo ha portato molti modelli e modelle a lottare contro disturbi alimentari e le dipendenze da droghe e alcool, procurando grandi problemi a livello fisico ma soprattutto psicologico. Chi non rientrava in questi standard era bandito dal mondo della moda e non poteva sfilare in passerella. In sintesi? Era emarginato.

È tutta colpa delle nuove tendenze?

Il revival degli anni 90 e soprattutto 2YK , oltre ad aver reso nuovamente cool i pantaloni a vita bassa e l'ombretto blu, ha riesumato anche queste brutta estetica appartenente a quegli anni. È evidente in molte sfilate di moda e campagne pubblicitarie, ma non solo, anche le celeb come le Kardashian hanno iniziato a mostrare un fisico sempre più magro in linea con questo trend, ricevendo una pioggia di critiche da parte dei fan.

È tempo di tornare a preoccuparci?

Ci sono molte ragioni per cui questo trend preoccupa. In primo luogo, promuove un'immagine distorta e irrealistica del corpo femminile, che può avere un impatto negativo sulla salute mentale e fisica delle donne. Le immagini di ragazze estremamente magre, possono portare a disturbi alimentari come l'anoressia e la bulimia, che sono malattie gravi e potenzialmente letali. Inoltre, questo tipo di bellezza esclude molte donne che non corrispondono ai canoni estetici imposti dalle passerelle di moda, creando in loro un senso di inadeguatezza e insicurezza.

Heroin chic la distorsione del corpo

Se c'è una cosa che la Body Positivity ci ha insegnato è che non esistono corpi di serie A o B, ogni fisico è bello perchè unico e speciale. Questa versione 2.0 dell' heroine chic sembra invece andare nella direzione opposta, invogliando le più giovani ad emulare una bellezza artefatta che può creare un senso di inadeguatezza e insicurezza in molte ragazze. I tempi sono cambiati, e questa immagine di donna irrealistica e distorta va rilegata ad un vecchio capitolo infelice della storia della moda. D'altronde una cosa l'abbiamo imparata in questi anni: un bel vestito non si giudica dalla taglia di chi lo indossa.