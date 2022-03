Cinque icone beauty da seguire per un feed #girlpower!

I n occasione della Giornata internazionale della donna abbiamo scelto di celebrare imprenditrici e creative che con la loro passione per la bellezza hanno rivoluzionato l’industria beauty, e trasformato il mondo. Ecco cinque icone beauty che hanno fatto del female empowerment la loro missione, da seguire ora!

Se c’è un settore storicamente costellato di successi al femminile, è sicuramente quello del beauty. Sono tante le storie di donne che vale la pena raccontare: storie di libertà, autodefinizione, speranza, ed empowerment. Per questo, in questo otto marzo, abbiamo pensato di raccontare e celebrare alcune delle donne più influenti della beauty industry: vere e proprie pioniere del settore, donne per le donne, con una storia di condivisione, crescita e successo – tutte da seguire sui social, per un feed a tinte rosa, e decisamente ispirazionale. Un piccolo ripasso dagli anni '90 a oggi, per ricordarci sempre che non esistono limiti, e che con la giusta idea e conservando I propri valori, si può rimanere nella storia. E che un fondotinta o un rossetto, a volte, possono fare la rivoluzione.

Pat McGrath

La direttrice di Vogue USA Anna Wintour, l'ha proclamata "la truccatrice più influente del mondo, e nel 2021 la regina Elisabetta II l'ha nominata membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi all'industria della moda e della bellezza. Pat McGrath è nata e cresciuta a Northampton in Inghilterra, da Jean McGrath, una giovane madre single di origini giamaicane appartenente alla classe operaia e appassionata di moda e arte. Sarà proprio Jean a trasmettere alla giovanissima Pat la passione per la moda, I colori, il trucco (era solita mescolare da sola i pigmenti per il suo trucco, non avendo accesso a opzioni per la pelle scura). Decenni dopo, Pat McGrath è ormai un nome leggendario, l’emblema della make-up artistry a livello globale. Le sue campagne, I look da passerella, I servizi fotografici sono un’inesauribile fonte di ispirazione per chiunque voglia approcciarsi a questo ambiente – tanto da averle fatto conquistare l’appellativo di Mother, madre onoraria dell’arte del make-up. La sua artistry è la più creativa sul mercato, e ridefinisce ogni anno nuovi canoni, conquistando e influenzando ogni ambito della cultura popolare, dallo street style alla drag community.

Dal 2015 Pat vanta una linea di makeup di altissima qualità, culto per gli appassionati e gli addetti ai lavori, e decisamente inclusiva.

"Sono un'imprenditrice, ma prima di tutto sono una donna nera e questo indubbiamente influenza tutto ciò che creo. So cosa significa non vedersi rappresentata”.

Mai avere paura di liberare la propria creatività, e mai porsi limiti. Nelle parole di Pat: “freedom over fear”.

Lady Gaga

“I’m on the right track baby, I was born this way!” cantava nel 2011. Anni dopo, più che il ritornello di un tormentone pop, questa affermazione di individualità e valorizzazione delle differenze è diventata la vera e propria filosofia di vita di una generazione. All’anagrafe Stephanie Germanotta – o Mother Monster come viene soprannominata dai suoi fan di tutto il mondo -, Lady Gaga non è solo una pop star. Circoscriverla in un solo ruolo sembra quasi impossibile: cantautrice, attrice da premio Oscar, attivista politica e sociale, imprenditrice nel settore fashion e beauty. Quello che invece risulta semplice, è raggruppare tutte queste attività sotto un unico comun denominatore: l’eguaglianza e la libertà, senza distinzioni di sesso, etnia, condizione fisica, genere, provenienza sociale. Ed è proprio la libertà a caratterizzare l’approccio di Lady Gaga al mondo del beauty. Non una rincorsa alla pelle perfetta, alle ciglia più folte, al rossetto più rosso, bensì la totale negazione di ogni imposizione sociale, e la libera espressione della propria personale idea di bellezza.

“Alcune donne scelgono di seguire gli uomini e alcune donne scelgono di seguire i propri sogni. Se ti stai chiedendo quale strada prendere, ricorda che la tua carriera non si sveglierà mai e ti dirà che non ti ama più”

Se c’è una lezione che possiamo apprendere da Gaga è proprio questa: seguire il proprio istinto e non limitarsi mai.

Lisa Eldridge

Con oltre 20 anni di esperienza del mondo del Make-up, e più di due milioni di iscritti sul suo canale Youtube, Lisa Eldridge ha raggiunto i più alti livelli dell'industria fashion, truccando alcune delle donne più famose e potenti del mondo. "Sono stata una delle prime ad adottare il mondo digitale, una delle prime truccatrici con un punto-com e la prima professionista di alto profilo nel settore a caricare regolarmente tutorial su YouTube" dice Eldridge. “Ero nervosa all'idea di iniziarlo. Avevo molte celebrità e clienti fashion prestigiosi, e all'epoca la gente pensava che YouTube fosse un po' pacchiano, ma ci credevo davvero".

Nota per il suo approccio alla bellezza fresco ed editoriale, Lisa Eldrige è tante cose: imprenditrice, direttrice creativa, autrice di best-seller sull’arte del make-up, giornalista. Nel 2015 è stata nominata direttriice creativa di Lancôme mentre nel 2018 ha lanciato la sua linea di make-up con cui vuole valorizzare la bellezza di ogni donna. Ciò che la distingue è anche l'impegno per l'autenticità sulla sua piattaforma YouTube: ad oggi, non ha mai accettato pagamenti per promuovere prodotti o marchi online.

"Le mie opinioni sono le mie e il 100% delle mie entrate pubblicitarie su YouTube va a enti di beneficenza che si concentrano sull'istruzione e la salute delle donne”.

Nikkie Tutorials

Se ami il make-up e possiedi una connessione ad internet, non puoi non conoscere Nikkie Tutorials, una delle beauty guru più amate, influenti e famose al mondo – online e offline. Nata in Olanda, Nikkie De Jager ha aperto il suo canale YouTube nel 2008, a soli 14 anni e quando la comunicazione digitale sembrava ancora un passatempo da nerd. La celebrità è arrivata nel 2015, con il suo iconico video The Power Of Makeup, un tutorial diverso, con prodotti make-up applicati solo su metà del viso. Un nuovo modo di intendere il make up come arma infallibile per migliorare umore, autostima e percezione di sé. Nel 2020 Nikkie ha pubblicato un video sulla sua piattaforma YouTube raccontando la sua storia personale e annunciando al mondo di essere una donna trans.

“Una delle principali ispirazioni dietro 'The Power of Makeup' sono stati i bulli, e l'unica cosa in cui credo è che il trucco non è solo per la società, è per te. È per farti sembrare incredibile e chi critica chi si trucca ha più problemi di te”.

Rihanna

Prima di diventare BadGalRiRi, Robyn Rihanna Fenty era una ragazzina delle Barbados affascinata dai rossetti della mamma. Dopo aver raggiunto le vette dell’industria discografica, e dopo aver sperimentato con un’infinità di prodotti beauty, Rihanna ha constatato la mancanza di una linea che fosse realmente adatta a tutte le tonalità di pelle. Così ha deciso di creare Fenty Beauty: un brand “in cui tutte le donne del mondo possono riconoscersi”. E lo ha fatto scuotendo il mercato con una scelta rivoluzionaria: lanciare cinquanta tonalità di fondotinta, per vestire e valorizzare ogni naturale bellezza. Prima di Rihanna, Nessun marchio emergente aveva lanciato un fondotinta così inclusivo. Questo ha aperto un dibattito infiammato nella beauty community, creando uno standard e alzando l’asticella anche per altri marchi più noti e tradizionalmente prestigiosi. Non solo inclusività, ma anche creatività, colore e voglia di infrangere le regole.

“Il make-up è fatto per divertirsi. Non dovrebbe mai essere visto come un’imposizione o un obbligo. Siate audaci, rischiate, osate sempre qualcosa di nuovo e di diverso”.