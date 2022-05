Il trend capelli del momento? Ovviamente lo streaked braid hair!

V oglia di colore e di capelli dall'effetto wow assicurato? Ecco lo streaked braid hair, il trend per una chioma da urlo e per un'estate piena di allegria e fascino

Estate fa rima con colore. E non a caso sarà proprio lui il vero protagonista del nostro beauty look dei prossimi mesi. E non solo nel make up. Di cosa parliamo? Ovviamente dell’acconciatura più cool del momento, le streaked braid hair. Un concentrato originalità e carattere all’insegna del colore e della voglia di stupire.

Un tripudio di trecce e treccine dall’effetto wow assicurato. Impreziosite ancora di più da ciocche di capelli colorati e delle cromie più diverse tra loro. Ma sempre di forte impatto.

Dal più classico effetto sale e pepe, contrastando il castano della chioma con un biondo miele, platino o grigio (e viceversa) o optando per dei colori di forte impatto. Come il blu, il rosso, il fucsia, il verde. Non c’è limite alla vostra creatività. L’importante è donare movimento e un tocco di diversità alla chioma. In modo elegante e super stiloso.

Un trend già amatissimo dalle celeb e che sta spopolando sulle chiome di tutto il Mondo. Regalando un fascino e una sverzata di leggerezza e allegria ai capelli di ogni lunghezza e colore. Un’acconciatura che si adatta a chiunque e che si può realizzare in mille modi diversi.

Come? Regola numero uno per le streaked braid hair sono, ovviamente, le trecce. Che si voglia optare per una treccia morbida, dall’alto o dal basso, per una cascata di treccine super aderenti alla testa che scendono lunghe per tutta la lunghezza della chioma o per le mezze treccine, da realizzare solo sulla parte alta della testa per poi lasciare il resto dei capelli sciolti, poco importa. La cosa che conta davvero è che tra loro ci siano delle ciocche colorate. In perfetto stile streaked braid hair.

Delle striature di cromie diverse che enfatizzino l’andamento della treccia stessa. In un vortice armonioso di capelli e colore. E che puoi realizzare tingendo direttamente la chioma, e l’estate è il momento giusto per osare con un’acconciatura arcobaleno o bi color, o anche applicando delle ciocche finte super cool (tipo le extension). Realizzando delle trecce dal carattere unico e delle streaked braid hair che sarà impossibile non notare e imitare.

Insomma, scegli il colore che fa per te e inizia fin da ora a donare una magica sfumatura alla tua estate. Ovviamente partendo dalla testa.