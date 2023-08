I benefici della spazzola per massaggiare la cute sono il motivo per cui stai per comprarne una

S ì, le spazzole per massaggiare il cuoio capelluto ti regalano una chioma strepitosa perché fa tutto ciò che serve.

Il segreto di come avere una chioma sana, forte e bella è tutto in una spazzola per massaggiare il cuoio capelluto? Forse no - dove vogliamo mettere tutti gli scrub, shampoo, conditioner, maschere e sieri che usiamo nella nostra hair care - ma sicuramente aiutano.

Per chi ha la cute sensibile, questo tipo di spazzola è l’espressione massima di uno strumento di tortura medievale, tuttavia è anche uno strumento indispensabile per dare un po’ di vigore ai capelli, mentre per chi ama passare le ore dal parrucchiere al lavatesta a farsi fare ogni tipo di massaggio è come se fosse un momento di coccola per se stessa. Nel primo caso facciamoci forza e cerchiamo di superare ogni resistenza - in fondo siamo noi stesse a maneggiare la spazzola - pensando ai risultati che potremo ottenere, nel secondo invece possiamo solo invidiarvi (nel senso buono del termine).

Spazzola cuoio capelluto benefici

La spazzola per massaggiare il cuoio capelluto sembra sia diventato da qualche tempo l’accessorio must have per ogni creator e hair influencer che sfoggia una chioma stratosferica. Ora, dove sia merito di madre natura o di qualche prodotto miracoloso che non hanno ancora condiviso è tutto da vedere.

Però anche le criniere più folte, forti e lucenti hanno bisogno di manutenzione per essere mantenute tali e la spazzola per il cuoio capelluto, unita a una hair routine degna di questo nome, potrebbe essere la svolta di cui hai bisogno.

La spazzola massaggiante ed esfoliante per il cuoio capelluto infatti, esfolia e stimola il cuoio capelluto, deterge in profondità i capelli e così facendo crea le condizioni di crescita ottimali per capelli sani. In fondo si rifà a una vecchia abitudine delle nostre nonne che ci ricordavano quanto fosse importante spazzolare bene e a lungo i capelli per averli lucenti e forti.

Spazzola per il cuoio capelluto come si usa

Diversamente da come facciamo con la spazzola normale, questa da massaggio va utilizzata solo in doccia e con i capelli bagnati durante lo shampoo, facendo dei movimenti circolari piccoli e delicati, senza esercitare un’eccessiva pressione.

Miglior massaggiatore per il cuoio capelluto

Ricordandoci quanto appena detto qui sopra in merito all’uso della spazzola per il cuoio capelluto, si può scegliere tra quella manuale e quella elettrica: la prima richiede più olio di gomito, quindi non è solo il materiale, ma anche l’impugnatura a fare la differenza ed è decisamente più economica; per la seconda invece è più che altro questione di affidarsi alla tecnologia.

