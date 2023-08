Shuggy cut: il taglio di capelli da provare ora

D inamico e moderno, ma soprattutto low maintenance. Il taglio di capelli su cui puntare in questa torrida estate è lo shuggy cut, il fratello "alterativo" del classico Bob

L’effetto nostalgia è il fil rouge di tutte le ultime tendenze beauty.

Non fanno eccezione i tagli di capelli dal gusto retrò, ricchi di scalature e frangette leggere e voluminose.

Se sei stanca della solito taglio di capelli e cerchi qualcosa di nuovo e facile da gestire ora che siamo in estate, dai una chance allo Shaggy cut, potrebbe essere proprio ciò che fa per te!

Che cos'è un taglio di capelli Shaggy?

Il taglio di capelli Shaggy è un taglio di capelli nato negli anni '70, ma che continua a essere amato e adattato ai tempi moderni.

È caratterizzato da ciocche lunghe e stratificate, con una texture disordinata per un risultato messy chic.



Questo taglio offre un look rilassato ed effortless, perfetto per la stagione estiva, dove non abbiamo voglia di passare ore dietro asciugacapelli e piastre.

Una delle principali caratteristiche del taglio Shaggy è la sua versatilità.

Può essere adattato a diverse lunghezze di capelli: dai corti ai medi fino ai lunghi e funziona perfettamente su qualsiasi tipo di capello, liscio al riccio.

Le varie scalature sono distribuite in modo tale da creare volume e movimento. Ciò conferisce al tuo look un aspetto vivace ed energico.



Un altro beneficio del taglio Shaggy è che richiede poca manutenzione.

La sua naturale texture confonde i limiti tra "disordinato" e "curatissimo", quindi non dovrai passare troppo tempo a sistemarti i capelli al mattino!

Inoltre, può anche dare una sensazione di maggiore densità ai tuoi capelli sottili o fini, grazie al suo effetto volumizzante dovuto dalle diverse lunghezze.

I vantaggi del taglio di capelli Shaggy

Uno dei grandi vantaggi del taglio Shaggy è la facilità estrema nello styling.

Si basa sulla texture naturale dei tuoi capelli, creando uno look disordinato ma comunque sofisticato.

Un altro beneficio del taglio Shaggy è che può aiutare a dare volume ai capelli sottili e piatti.

Grazie alle diverse lunghezze dei ciuffi e al gioco delle scalature, questo stile aggiunge struttura e movimento ai tuoi capelli.

Il taglio Shaggy può anche nascondere eventuali imperfezioni o difetti nella forma del viso.

I ciuffi stratificati possono modificare la percezione delle proporzioni del volto ed equilibrare le linee dell'ovale.

3 tagli di capelli Shaggy da provare

I tagli di capelli Shaggy sono un'ottima scelta per chi desidera ottenere uno stile casual e ribelle.

Se sei alla ricerca di nuove idee per il tuo prossimo taglio di capelli Shaggy, ecco tre proposte da provare!

Bob shaggy

Se hai già un taglio a caschetto o vorresti accorciare le lunghezze, prova il "Bob shaggy".

Potremmo considerarlo a tutti gli effetti una rivisitazione in chiave rock' n roll del classico bob.

Pixie shaggy

Per le più coraggiose, il pixie shaggy è una scelta audace ma anche super elegante. Le ciocche cortissime arruffate donano personalità al viso e richiedono pochissima manutenzione.

Lob shaggy

Il lob (long bob) è un taglio versatile che si adatta a diversi tipi di capello.

Con l'aggiunta di una frangetta, otterrai un look sbarazzino ma allo stesso tempo sofisticato.