No, lo shatush non passa mai di moda: basta guardare Natalia Paragoni

V oglia di brillare con una chioma dall'effetto wow assicurato? Lo shatush di Natalia Paragoni è la soluzione che stavate cercando e da copiare subito

Ci sono cose che non passano mai di moda, che una volta provate diventano un must have delle nostre vite. E parlando di capelli e di come renderli bellissimi, luminosi e dall’effetto “baciata dal sole” in poche e semplici mosse, lo shatush è un mai più senza sempre di tendenza. Irrinunciabile e dal risultato assicurato.

E lo sa bene la sempre splendida Natalia Paragoni, che sul suo profilo Instagram ci stupisce ancora una volta. Dopo il taglio netto alla sua lunghissima chioma, infatti, ecco arrivare uno shatush da lasciare senza fiato, un hair look super naturale ma che, al di là del felice periodo che sta attraversando la nota influencer, la rende ancora più radiosa e piena di luce.

Insomma, lo shatush di Natalia Paragoni non ammette critiche ma solo tante, tantissime seguaci, pronte a copiarne ogni singolo dettaglio e segreto. Per sfoggiare una chioma da urlo in poche mosse di vera bellezza. E basta davvero pochissimo per ottenere il massimo risultato per i vostri capelli.

Lo Shatush, infatti, non è altro che è una tecnica usata per schiarire la chioma, partendo dalle lunghezze fino alle punte, e facendo in modo che l’intera capigliatura e la schiaritura stessa appaiano perfettamente naturali. Esattamente come se fosse stata baciata dal sole, riempiendosi di riflessi dorati e ambrati tipici del periodo estivo. Una cambiamento alla propria chioma che si può fare in qualsiasi periodo dell’anno e che, grazie alle abili mani dell’hairstylist a cui ci si rivolge, saprà regalare alla chioma un fascino unico e dei riflessi di luce davvero eccezionali.

Se anche tu vuoi ottenere uno shatush delicato, luminoso, super naturale e dall’effetto wow assicurato come quello di Natalia Paragoni, quindi, non ti resta che prenotare subito la tua seduta di bellezza dal parrucchiere e lasciare che si prende cura della tua chioma con un pieno di luce e uno shatush da capogiro. Regalandoti un hair look che sarà impossibile non amare e non notare all’istante. Provare per credere!