S e temi di perdere i capelli perché avverti spesso prurito alla cute, aspetta a trarre conclusioni affrettate. La caduta dei capelli può subentrare solo in caso di determinate affezioni del cuoio capelluto. Vediamo quali

Prurito alla cute e caduta dei capelli sono correlati? Non è facile dare una risposta univoca, ma secondo i dermatologi potrebbe esserci una correlazione solo se il prurito è associato alla dermatite seborroica. Un'affezione del cuoio capelluto che, tra i sintomi, comporta appunto il prurito. E ciò potrebbe accadere se questa non fosse curata. Tuttavia, non si tratta di un processo di causa-effetto: non è matematica che la dermatite seborroica acceleri la caduta dei capelli, semmai potrebbe provocarne l'assottigliamento e l'indebolimento. Se temi di perdere i capelli proprio perché avverti spesso il cuoio capelluto irritato o sensibile, aspetta ad allarmarti: prima cerca di individuare se è solo un fattore transitorio o se invece è il sintomo della dermatite seborroica. Il mezzo migliore è rivolgerti al dermatologo, ma qualche dritta te la diamo noi.

Prurito in testa e perdita dei capelli vanno di pari passo?

In realtà, la caduta dei capelli potrebbe associarsi al prurito solo in caso di dermatite seborroica, ma in forma severa e trascurata. Si tratta di un’affezione molto comune del cuoio capelluto caratterizzata dalla presenza di squame giallastre e untuose che, a differenza di quanto avviene nella forfora grassa, si associano a eritema, piccole formazioni crostose e prurito talvolta intenso.

Nonostante la dermatite seborroica sia ben conosciuta, non sempre è facile diagnosticarla già ai primi sintomi. «È il caso per esempio degli adolescenti che già dalla pubertà presentano una cute grassa, untuosa e lievemente ispessita - dice il dottor Marliani, presidente di SITRI, Società Italiana di Tricologia-. In questi soggetti spesso compare la dermatite seborroica, che si presenta costituita da chiazze eritematose rosee, o roseo-giallastre, o rosso cupo, coperte da squame di piccola e media grandezza spesse e untuose (da qui il termine "seborroiche"). I contorni delle lesioni sono sfumati e irregolari».

Prurito, dermatite seborroica e possibile caduta dei capelli

Di solito la dermatite seborroica è localizzata al cuoio capelluto e all'attaccatura dei capelli. E spesso può arrivare sino alla fronte, delineando ciò che i dermatologi chiamano la "corona seborroica", cioè una localizzazione delle lesioni intorno alla testa: fronte, tempie e nuca.

C'è una relazione tra dermatite seborroica e caduta dei capelli? «Potrebbe esserci, ma più frequentemente negli uomini, il che farebbe pensare a una generica predisposizione del soggetto affetto da dermatite seborroica alla alopecia androgenetica. Ma spesso si tratta di una relazione casuale: la dermatite seborroica non è di per sé un fattore scatenante la perdita dei capelli» - continua l'esperto. Inoltre, non si può affermare che nei periodi in cui lesioni e il prurito sono più intensi, i capelli cadranno più facilmente. «Per cause non precisate, la dermatite seborroica decorre in modo alternato con fasi più critiche solo parzialmente influenzate dalla terapia».

Come alleviare il prurito del cuoio capelluto?

Per alleviare il prurito alla cute si consiglia l’uso di prodotti per cuoio capelluto e capelli sensibili, sotto forma di shampoo e lozioni. Di solito sono formulati con pochi ingredienti selezionati per ridurre al minimo il rischio di sensibilizzazioni. Nei casi più importanti, quando cioè l'irritazione non passa con le soluzioni dermocosmetiche, è bene rivolgersi al dermatologo. Solo lo specialista potrà individuare l’origine del prurito, come ad esempio la dermatite seborroica, per curarla e prevenire possibili assottigliamenti e diradamenti dei capelli.

I prodotti per lenire il prurito della cute

Nella gallery in basso guarda la nostra selezione dei prodotti più indicati per il cuoio capelluto secco e irritato.

