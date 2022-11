Onde ed effetto wet: i capelli di Camila Cabello sono quasi retrò

V uoi sfoggiare una chioma dal sapore retrò e dal fascino unico? Allora prova con un'acconciatura a onde ed effetto wet come quella di Camila Cabello, un concentrato di bellezza da imitare subito

Non c’è che dire, ancora una volta la talentuosa cantante americana Camila Cabello ci ha stupito. E non per la sua incredibile voce, ma per l’ultimo hairlook sfoggiato sul suo profilo Instagram. Un’acconciatura ad onde con effetto wet assolutamente strepitosa e da cui lasciarsi ispirare per vivere le prossime feste con un hairstyle da vera diva.

Perché si, questo raccolto è davvero un’opzione sensuale, chic ed elegante. Per valorizzare la chioma con il minimo sforzo ma con un risultato da dieci e lode. Un’acconciatura morbida, leggera e dall’effetto bagnato, che sa impreziosire l’intero stile della cantante e che saprà donare anche a voi un fascio eccezionale. In qualunque occasione tu voglia provare a replicarla.

Certo, la chioma a onde ed effetto wet di Camila Cabello si presta benissimo per un evento speciale, per una serata o per un occasione in cui l’eleganza la fa da padrona. Ma nulla ti vieta di provare a rifare questa acconciatura dall’animo retrò anche per impreziosire un outfit super basic o per darti un’allure diversa in una giornata di lavoro. Dopo tutto ogni occasione è quella giusta per sfoggiare un hairlook da urlo.

Prima di raccogliere i capelli nel tuo raccolto, quindi, (e puoi optare per quello che più ami come una coda, uno chignon, o un classico e sempre bellissimo french twist) dovrai applicare sulla chioma ancora bagnata un prodotto gel specifico per un effetto wet da urlo. Creando poi l’acconciatura desiderata e asciugando il resto della chioma con un diffusore.

E magari lasciando ricadere morbidi dei ciuffi di capelli sul davanti come fatto da Camila. Per incorniciare il tuo volto e donarti un fascino e una grazia assolutamente strepitosi. Che dire, non ti resta che provare subito questa acconciatura a onde ed effetto wet, per prepararti alle feste in arrivo e mostrati con un hairlook che sarà impossibile non notare.