Le onde bionde e luminose di Gigi Hadid? Sono una promessa d’estate

L 'estate sta arrivando? Forse è ancora presto per dirlo ma la chioma e le onde di Gigi Hadid ne aumentano la voglia, ecco come realizzarle anche sui propri capelli.

Voglia di estate e di sfoggiare un hairlook che ne richiami il mood, il fascino e la luminosità? Allora la vostra musa ispiratrice è solo lei, Gigi Hadid e le sue onde bionde dallo styling retrò ma che trasmettono tutta la luce e la piacevolezza della bella stagione. Un hairlook assolutamente da copiare e da cui lasciarsi conquistare. Perfetto da sfoggiare sui capelli lunghi come quelli della top model, o anche sulle chiome di media lunghezza. Purché la parola d’ordine sia una sola: onde.

Ma non con un finish qualsiasi. Perché quelle di Gigi Hadid sono delle onde bionde e luminose, distribuite in modo regolare e morbido, non definite ma che addolciscono la chioma della modella e i suoi lineamenti. E questo anche grazie alla scelta di tenere i capelli spostati da un lato, come una vera diva hollywoodiana, sensuale, magnetica e dal fascino irresistibile.

Certo, il biondo di Gigi poi parla da solo. Un colore caldo, dalle sfumature piene di luce e di dolcezza, meno chiaro del platino dell’anno scorso ma altamente seducente in tutta la sua corposità. Un colore che non abbiamo proprio tutte. Ma che non vi impedisce comunque di sfoggiare delle onde in pieno mood estivo e a diretta ispirazione della modella.

Come fare per realizzarle? Il modo più semplice in assoluto è quello di acconciare i vostri capelli in un bella treccia o più se volete delle onde più definite e numerose, lasciandole in posa per tutta la notte e permettendo alla chioma di asciugarsi naturalmente così acconciata. Al mattino, una volta che scioglierete le vostre trecce, avrete una capigliatura con delle onde da lasciare senza parole. A prova di red carpet e d’estate.

E che vi doneranno la possibilità di sentirvi delle dive in ogni momento della giornata, grazie alle vostre onde super cool e che anticipano la bella stagione.