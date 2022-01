Gli anni 40 segnano una grande rivoluzione nella storia dei tagli e delle acconciature. «È il decennio che vede, per la prima volta, indossare i capelli lunghi e sciolti», dice Antonio Ciaramella, storico del make-up. Fino agli anni Trenta, infatti, la chioma libera era assolutamente vietata dal “galateo”. Invece, dopo il capello corto degli anni Venti – che segnò un primo strappo importante dalle consuetudini – ecco comparire all'orizzonte una nuova hair revolution, capitanata dal capello lungo e mosso e dalle onde anni'40 ancora oggi sotto i riflettori.

Il ritorno delle Onde anni'40 al cinema

Le onde anni'40 sono le vere protagoniste di questo nuovo gusto estetico che, come sempre, pesca dal mondo del cinema le migliori reference. Unite al desiderio di cambiamento e di rinascita del Dopoguerra, danno vita ad acconciature e tagli indimenticabili che ritroviamo nelle diverse sfaccettature in una nuova pellicola presto al cinema. Parliamo dell'ultimo film di Guillermo del Toro, “Nightmare Alley”, che uscirà nelle sale il prossimo 27 gennaio. A giudicare dai nomi dei protagonisti, la pellicola ha davvero un cast stellare.

Gli hair look anni '40 in "Nightmare Alley”

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn sono i protagonisti. Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo del 1946 Nightmare Alley scritto da William Lindsay Gresham, già portato sul grande schermo col film del 1947. Il film racconta la storia di Stan Carlisle, un ambizioso giostraio famoso per il suo talento nel manipolare le persone, che incontra la dottoressa Lilith Ritter, una psichiatra ancora più pericolosa di lui. Dagli scatti che girano emerge una vera e propria sintesi di tutti gli hair trend di quell'epoca. Partiamo dai lunghi capelli sciolti indossati da Toni Collett aka Zeena Krumbein e da Rooney Mara aka Molly. Entrambi fanno riferimento al look più algido e sensuale degli anni '40: quello di Rita Hayworth.

Le onde anni'40 di Rita Hayworth

L'attrice americana «rappresenta la donna vamp per eccellenza – continua Ciaramella – con le sue onde portate di lato per coprire una parte di fronte e occhio». Hayworth divenne subito un punto di riferimento per le donne. E lo fu per tutte le donne. Da quelle più borghesi alle lavoratrici che facevano le operaie in fabbrica al posto degli uomini mandati al fronte.

Il "vedo e non vedo" di Veronica Lake

Ma non fu l'unica. Altra star di riferimento fu Veronica Lake che indossava una ciuffo molto lungo. Con il suo look “del vedo e non vedo" rappresentò un nuovo linguaggio e una novità enorme per quel periodo. A tale proposito lo storico racconta un aneddoto che ben riassume quanto l'attrice fu subito un simbolo di bellezza per tutte. «L'hair style che copriva in parte lo sguardo era in realtà “pericoloso” per le donne americane che facevano le operaie. Impediva loro di vedere bene causando molti incidenti. Alla fine il Governo statunitense chiamò Lake chiedendole di diventare la testimonial di un messaggio molto importante, ovvero che bisognava indossare le cuffie a lavoro tenendo ben legati i capelli».

La bandana è l'accessorio must

Di necessità virtù. La bandana per bloccare le chiome si trasformò subito nell'accessorio must nelle acconciature con onde anni'40. Di più: divenne lo strumento per realizzare ricci e wavy look. «Per creare e bloccare le onde non c'era solo la bandana – precisa Ciaramella – ma anche gli snoods, delle retine che si legavano dietro e raccoglievano i capelli, un po' come si faceva per gli hair look rinascimentali, in modo anche molto elegante. Questi accessori, spesso anche lavorati a mano, erano utilizzati sia nelle acconciature sia per mantenere la piega con le onde per un finish flat».

Onde anni'40: come realizzarle

Ecco come fare le onde anni Quaranta. «Si decide prima dove realizzare la banda frontale, poi si prendono man mano delle ciocche per fare dei ricci e bloccarli piatti sulla testa con le pin curl per qualche ora». «Il finish – precisa lo storico – non è però piatto come per le onde degli anni Venti caratterizzate da un grafismo molto rigoroso e definito. In questo caso, invece, le onde tendono ad allargarsi e a perdere quella definizione perché c'è maggiore volume (sebbene molto ridotto rispetto a quello degli anni Cinquanta) e perché la piega è diversa».

Guarda tutte le foto dell'epoca per lasciarti ispirare!

