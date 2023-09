N atalia Paragoni ci svela l'acconciatura perfetta per rendere frizzante e grintoso ogni look

Natalia Paragoni ci fa tornare indietro nel tempo con il suo hairstyle e ci regala una nuova ispirazione per il prossimo beauty look. L’influencer ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui svela delle boxer braids favolose, ricordandoci quanto questa acconciatura sia perfetta per regalarci un aspetto grintoso, ma ricercato.

A rendere questa pettinatura particolare è senza dubbio l’effetto tridimensionale regalato dalle ciocche. Vivaci e sofisticate, le boxer braids sono davvero per tutte e, al contrario di quanto si pensa, sono facilissime da realizzare. Basta seguire alcuni semplicissimi accorgimenti per rendere la propria chioma un accessorio ideale per completare un look e renderlo davvero esplosivo, come ci svela Natalia Paragoni.

Ormai lo sappiamo bene, esistono tantissime tipologie di trecce. Poche però sono come le boxer braids. Scenografiche e al tempo stesso sportive, sono l’ideale per rendere frizzantissimo qualsiasi look e si possono realizzare in tanti modi diversi. Il più utilizzato è quello delle trecce olandesi, ovvero con le ciocche che si intrecciano una sotto l’altra oppure con l’intreccio alla francese in cui che ciocche si posizionano semplicemente una sull’altra. Non importa quale sia il tuo stile di intreccio preferito – se quello delle trecce all’olandese o quello delle trecce alla francese – l’importante è sfoggiare le boxer braids per dare una scossa al proprio look.

Il tutorial per realizzare le boxer braids d’altronde è così semplice e chiaro che tutti possono seguirlo. Per prima cosa dividi in due sezioni i capelli, sfruttando la riga centrale come se fosse una linea guida per la tua acconciatura. A questo punto ricordati che le trecce dovranno partire dall’alto, dunque quasi dall’attaccatura. Poi scegli il lato da cui desideri partire e seleziona tre ciocche. Inizia facendo passare sotto la ciocca centrale quella destra. Poi fai passare allo stesso modo la ciocca sinistra, dunque aggiungi dei capelli alla ciocca destra e falla ripassare sotto quella centrale. Realizza la stessa operazione con la ciocca sinistra e continua in questo modo, cercando di tenere la treccia sempre aderente alla testa. Termina intrecciando come una treccia classica, infine fissa con l’elastico la tua treccia boxer. Ripeti i passaggi sulla capigliatura per ideare le tue boxer braids e creare un’acconciatura impeccabile.

Fissa nel modo giusto le tue trecce per fare in modo che l’acconciatura duri tutto il giorno o resti perfetta per la serata. Se sei in cerca di un’alternativa sfrutta le boxer braids per impreziosire la tua coda alta ed essere favolosa!