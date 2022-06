Lily Collins, profumo d’estate: la chioma biondo scuro è il top

V oglia di illuminare la chioma in modo naturale, armonioso e di tendenza? Prova il biondo scuro di Lily Collins, per sfoggiare un look da vera diva difficile da non notare

Ormai è cosa certa. Quando arriva l’estate la voglia di cambiare il proprio look dandogli una bella sferzata di luminosità e freschezza si fa talmente viva da non poterla più ignorare. Ed ecco che anche le celeb si lasciano prendere la mano sfoggiando nuovi tagli, acconciature e, soprattutto, colori. Come L’attrice Lily Collins e il suo nuovissimo biondo scuro che profuma di estate a ogni ciocca.

Una nuance che valorizza in modo magnifico l’incarnato di Lily. E che rende i suoi capelli un concentrato di leggerezza e luminosità senza fine. Ma attenzione, perché il biondo scuro scelto dall’attrice ha una caratteristica ben precisa. Dei bellissimi riflessi color caramello o miele (ovviamente non troppo chiari). Per un colore che non solo dona luce alla chioma in modo armonioso e uniforme, ma avvolge delicatamente il viso di sfumature dorate. Assolutamente uniche e irresistibili.

Una scelta davvero azzeccata per iniziare l’estate con un look che non passerà di certo inosservato e che saprà impreziosire anche la tua chioma se solo vorrai lasciarti prendere dalla stessa voglia di osare e cambiare di Lily Collins (e non solo).

Ma a chi sta bene questo colore? Premettendo che ognuno può decidere di provare il colore che più le/gli piace, occorre dire che il biondo scuro si presta in modo particolare a chi ha una carnagione chiara e occhi chiari o a chi ha un incarnato leggermente ambrato e occhi nei toni del nocciola. Ecco svelato il motivo per cui questa nuance sta così bene alla talentuosa Lily. Rendendola, se possibile, ancora più affascinante.

In più è un ottimo modo per donare maggior lucentezza e un tono leggermente più chiaro ai capelli castani. Senza stravolgere troppo il proprio hair look classico ma garantendosi una chioma super shine con il minimo sforzo. Insomma, il biondo scuro di Lily Collins è davvero la tendenza capelli da provare subito e da cui farsi ispirare per un cambio look delicato ma super cool, da vera diva. E per rendere ancora più luminosa la tua già bellissima e scintillante estate appena iniziata.