Le tendenze capelli che vedremo dappertutto nel 2024

Anno nuovo, nuove tendenze capelli all'orizzonte. Come da manuale, infatti, anche il 2024 si apre rivolgendo lo sguardo a quelli che si preannunciano essere i tagli, i colori, le acconciature e gli accessori che si vedranno ovunque nel volgere delle stagioni. Stilati da esperti e trend watchers, i pronostici sulle novità capelli del 2024 derivano da un incrocio di dati ed elementi a cavallo tra passato e futuro. Innanzitutto, si guarda ai maggiori trend dell'anno appena conclusosi, come ad esempio sono stati i Cherry Coke hair e i fiocchi. A questi si combinano quelli avvistati sulle passerelle della moda SS24 e, infine, gli ultimi colpi di testa delle star diventati più virali. Alcune già avveratesi, altre in arrivo nei prossimi mesi, scopriamo quali sono le tendenze capelli che dominerranno il 2024.

I trend capelli del 2024 tra tagli, colori e acconciature

Come accennato, a dare un prospetto di quelle che saranno le principali tendenze capelli del 2024 sono soprattutto gli esperti del settore. Tra questi, un punto di riferimento fondamentale è il direttore creativo di Evo Hair Tom Smith, autore di trend come gli Herringbone Highlights e il Cowgirl Copper. Per il nuovo anno, l'hair stylist ha condiviso su Glamour, Marie Claire e altre testate di riferimento quali sono i tagli, i colori e le acconciature da tenere d'occhio nel 2024.

Tagli capelli 2024 in tendenza: i frame layers

Innanzitutto, secondo Smith giocheranno un ruolo fondamentale le scalature effetto face framing. Sui tagli lunghi così come sui caschetti, la sezione frontale dei capelli si alleggerisce a favore di layers che incastonano il viso a partire dalla mandibola, con un evidente richiamo agli anni '90. La conferma arriva dal caschetto scalato " alla Rachel" sfoggiato da Jennifer Aniston in occasione dei Golden Globes, così come dal nuovo Curve cut di Beyoncé.

Tendenze capelli 2024: i pixie cut

Rimanendo nel territorio dedicato ai tagli, Smith e in generale ogni trend setter concordano nel definire il pixie cut uno dei grandi protagnoisti del 2024. Così, i tagli corti sperimentano con le sforbiciate per trasformare il look e sancire il grande ritorno delle misure micro già a partire dall'inverno. Come si è visto finora, i pixie cut con frangia come quello di Taylor Hill o di Ève Gilles, la nuova Miss Francia, sembrano avere la meglio insieme ai bixie cut, i tagli a metà tra caschetto e pixie. L'elemento in comune è sicuramente la presenza di stratificazioni che, nel caso del primo, consegnano verticalità e volume alla frangia, mentre nel secondo regolano i perimetri delle lunghezze attorno al viso e dietro al collo.

I capelli rossi in tendenza per il 2024

Se il Cherry Cola è stato forse il colore capelli più virale del 2023, nel 2024 le sfumature del ciliegia cedono il passo a riflessi ancora più freddi e violacei, come conferma il nuovo taglio color uva di Dua Lipa. Per quanto riguarda, invece, i rossi più caldi, le tendenze virano in direzione dei ramati scuri e terrosi, come ad esempio il copper brunette e il rosso auburn naturale come quello di Emma Stone. Se ciò che si cerca è un twist ancora più audace, il rosso acceso e fiammeggiante avrà un ruolo importante nel 2024.

I fiocchi tra i capelli sulle acconciature del 2024

Già popolari nel 2023, i fiocchi diventano l'accessorio più ambito del nuovo anno. Piccoli o grandi, in raso o velluto, neri o colorati, a molletta o a nastro, si posano tra le ciocche per ultimare un'acconciatura o, semplicemente, aggiungere un dettaglio fancy alla piega. Sull'onda di quella che Dazed ha definito l'era del "New Romantic", in cui l'estetica iper femminile di trend come il Coquette, il Balletcore e il Barbiecore si fonde con i riferimenti beauty anni '80. Il risultato sono acconciature ricche di volume e fiocchi a più non posso.

Tendenze capelli 2024: i Coquette hair

Passando alle previsioni che nei primi giorni di questo 2024 sono diventate virali sui social, il trend che si preannuncia essere ovunque è quello dei Coquette hair. A caratterizzarlo una frangia voluminosa, sfilata in una tendina che addolcisce il viso aprendosi appena al centro. La texture un po' spettinata ricorda l'effetto wispy della frangia alla Birkin, mentre la forma ricurva e sinuosa dei perimetri è un richiamo alle Bottleneck bangs. Per darle quel tocco femminile che caratterizza l'estetica Coquette l'ideale è combinarla a un taglio medio o lungo con long layers, da portare in un blowout vaporoso.

